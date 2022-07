Durante agenda em Cruzeiro do Sul, Prefeito César Andrade recebe retroescavadeira

Em Cruzeiro do Sul para participar da 1ª Caravana dos Prefeitos ao Juruá, que será promovida pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), o Prefeito César Andrade recebeu na manhã desta Terça-feira (26), uma retroescavadeira que deverá ampliar as ações em obras e infraestrutura executadas pela Prefeitura em Porto Walter.

Acompanhado pelo Presidente da Câmara, Robson Rodrigues o Prefeito destacou os investimentos.

“Porto Walter tem contemplados muitos investimentos, não só em infraestrutura, mas também na agricultura, saúde e educação, e isso não é motivo para a gente se acomodar, pelo contrário vamos arregaçar a manga da camisa e seguir trabalhando dia e noite”, afirmou o Prefeito.

Os recursos conveniados no valor de R$700 mil reais pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que possibilitaram a aquisição pela Prefeitura se soma a outros dois veículos adquiridos na atual gestão.

“São investimentos que reforçam o cuidado que o Prefeito César tem tido pela cidade e pela população. São novos veículos que otimizaram os serviços executados na cidade e zona rural. Porto Walter está no caminho certo”, avaliou o Presidente da Câmara, Robson Rodrigues.