Devido as fortes chuvas ação no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho ocorrerá nesta quinta-feira

Assessoria – Devido as fortes chuvas a prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde cancelou o evento desta quarta-feira, 26, e vai realizar as atividades do Novembro Azul, que marca o mês de prevenção ao câncer de próstata nesta quinta-feira, 27, no complexo esportivo, a partir das 17h.

Toda a programação será mantida, oferecendo diversos serviços voltados à promoção da saúde masculina. Entre as ações previstas estão vacinação, testes rápidos, orientações em saúde e um animado aulão de dança.

Com a proximidade da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, 29, a organização recomenda que os participantes compareçam usando a camisa do seu time do coração.

O secretário de saúde Marcelo Siqueira reforçou o convite à população: ““Nas atividades do Novembro Azul, todo mundo vai vir aqui pro Complexo com a camisa do seu time. É uma rivalidade saudável com foco na saúde. Novembro Azul é cuidado e também é movimento. E a gente quer você com a gente nesse dia”, afirmou.