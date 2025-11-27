Tudo Sobre Política II
Devido as fortes chuvas ação no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho ocorrerá nesta quinta-feira
Assessoria – Devido as fortes chuvas a prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde cancelou o evento desta quarta-feira, 26, e vai realizar as atividades do Novembro Azul, que marca o mês de prevenção ao câncer de próstata nesta quinta-feira, 27, no complexo esportivo, a partir das 17h.
Toda a programação será mantida, oferecendo diversos serviços voltados à promoção da saúde masculina. Entre as ações previstas estão vacinação, testes rápidos, orientações em saúde e um animado aulão de dança.
Com a proximidade da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, 29, a organização recomenda que os participantes compareçam usando a camisa do seu time do coração.
O secretário de saúde Marcelo Siqueira reforçou o convite à população: ““Nas atividades do Novembro Azul, todo mundo vai vir aqui pro Complexo com a camisa do seu time. É uma rivalidade saudável com foco na saúde. Novembro Azul é cuidado e também é movimento. E a gente quer você com a gente nesse dia”, afirmou.
Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou nesta quinta-feira(27) do VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial, evento que reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desenvolvimento regional, inovação e oportunidades de crescimento no Acre.
Durante o encontro, o prefeito integrou o painel “A Força da Fronteira”, onde apresentou as potencialidades de Assis Brasil e reforçou o papel estratégico do município para o fortalecimento econômico do Acre e da região amazônica.
Jerry Correia destacou que Assis Brasil, por ser um município fronteiriço, cumpre uma função essencial nas relações comerciais, turísticas e culturais entre Brasil, Peru e Bolívia.
“Somos um ponto chave para ampliar o desenvolvimento fronteiriço. Investir em Assis Brasil significa fortalecer todo o estado, criando rotas, negócios e novas oportunidades”, afirmou.
A participação de Assis Brasil no congresso reforça o compromisso da administração municipal em ampliar parcerias, atrair investimentos e garantir que a cidade continue avançando como referência no desenvolvimento integrado da fronteira.
OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia
Banco da Amazônia avança em modernização tecnológica e reforça compromisso com sustentabilidade
Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial
Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano
