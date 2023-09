Desfile Cívico-Militar reúne gerações no aniversário de 119 anos da cidade de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Aproximadamente 15 mil pessoas representando mais de 90 instituições participaram do Desfile Cívico-Militar alusivo às comemorações do aniversário de 119 anos de Cruzeiro do Sul.

Forças Armadas e de segurança, escolas dos ensinos infantil, fundamenta, médio e superior, diversas organizações religiosas e civis e servidores públicos desfilaram na avenida para apresentar para a sociedade suas funções, talentos, conhecimentos e cultura.

As solenidades tiveram início a partir das 17 horas com o hasteamento dos pavilhões e fala das autoridades, dando início logo em seguida ao desfile.

“Essa data 28 de setembro é para nós que amamos essa terra, a data mais importante. É o momento em que a cidade inteira para e que as instituições se preparam, as escolas se preparam, as autoridades militares se preparam para mostrar o que tem de melhor. É a principal festa do ano na cidade e este ano mais uma vez está se provando isso. Acredito que de todos os aniversários esse é o que tem a maior participação popular. No deslie são quase 15 mil pessoas desfiando, noventa instituições para mostrar seus talentos sua cultura e seu civismo, desse as criancinhas até os mais adultos. É muito bonito isso, e o púbico veio participar. Cruzeiro do Sul parou para participar e ver o que temos de melhor hoje”, disse o prefeito Zequinha Lima.

O governador Gladson Cameli prestigiou o desfile.

“O desfile representa famílias, gerações que fizeram e fazem Cruzeiro do Sul. Hoje com humildade estou governador, sempre grato à população do nosso estado, mantendo a minha posição, respeitando opiniões e buscando melhorar a vida de nosso povo e hoje participando do aniversário da nossa terra. Tudo o que sou hoje eu devo a essa terra, e estamos aqui para celebrar o civismo, o respeito à nossa bandeira e às pessoas”.

Neste ano, a Diocese de Cruzeiro do Sul, quase tão antiga quanto a própria cidade, foi convidada a participar do desfile, mostrando as muitas organizações que fazem parte do progresso e desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. Foram 21 organizações da Igreja Católica, além das escolas vinculadas à diocese.

“Quero agradecer aos organizadores, ao prefeito pelo convite e estamos aqui para louvar a Deus pelos 119 anos de Cruzeiro do Sul e renovar o compromisso da igreja católica em trabalhar pelo progresso de todos, católicos ou não, de Cruzeiro do Sul.

A festa está muito bem-organizada bonita, desde a abertura do festival a esse desfile maravilhoso”, disse o Bispo Diocesano Dom Flávio Giovenale.

O desfile reuniu gerações cruzeirenses na avenida e no público, pessoas que já desfilaram, vieram assistir a seus filhos e netos.

“É um grande evento acontecendo na cidade e é um grande prazer a gente estar aqui neste momento. Vou ver minha filha que está desfilando e relembrar nosso passado. Desfilamos antes e agora é o nosso momento de trazer nossos filhos”, disse

Vanilson Barbosa, Policial Penal participante do desfile.

“Todos os anos vivo esperando pelo 28 de setembro para vir para esta festa lembrar de quando a gente era criança, que a gente esperava por esta data. O prefeito e sua equipe estão de parabéns. Nunca vi um desfile tão bonito e com o Festival da Farinha deste ano só vem a abrilhantar ainda mais o aniversário de Cruzeiro do Sul”, disse Eva das Chagas Bezerra, funcionária pública.