Deracre e IMAC fazem vistoria no acesso que liga os municípios de Porto Walter a Cruzeiro do Sul

O Prefeito César Andrade se reuniu nesta Terça-feira (29), com profissionais do DERACRE e do IMAC em Cruzeiro do Sul. Após a reunião, o gestor percorreu por terra todo o acesso do Ramal que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul acompanhado por técnicos ambientais e pelos Chefes dos setores de Infraestrutura e Supressão do IMAC.

A Prefeitura e o Governo buscam a liberação para melhoramento do acesso após embargo do Ministério Público Federal devido as obras incidirem a Terra Indígena (TI) Jaminawa do Igarapé Preto.

Nas tratativas a Superintendência do IBAMA no Acre já sinalizou resposta favorável a liberação. Já a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), solicitou ao IMAC, um Termo de Referência, requerendo o estudo de impacto ambiental dentro do percurso que foi aberto na área indígena, não licenciada. As tratativas na FUNAI estão sendo acompanhadas pelo Deputado Federal Zezinho Barbary e pelo Presidente do IMAC.

O objetivo da vistoria é para que seja feita a liberação da licença ambiental de abertura do ramal que liga as cidades acreanas. A Prefeitura e o Governo abriram o percurso em definitivo no dia 5 de setembro do ano passado. E desde que foi aberto o acesso impulsionou a produção agrícola e pecuária, aquecendo a economia por meio da integração dos municípios permitindo a mobilidade das pessoas.

O Prefeito César Andrade agradece a parceria do governo e destaca a importância do acesso. “O que a gente quer ver é o desenvolvimento chegando ao nosso município para que a gente melhore os serviços e aproxime o poder público das pessoas, corrigindo os erros e com isso seguirmos todos os trâmites burocráticos dos órgãos de fiscalização e controle em constante contato com o Ministério Público Federal”, disse.

Nesta Quinta-feira (31), o Prefeito e o vereador Rosildo Cassiano se reuniram com o Presidente do DERACRE, Beto Murad e com o Gerente Regional Mauri Barbosa para alinhamento de gestão sobre o acesso aos municípios.