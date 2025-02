Defesa Civil atua com 30 homens no auxílio as famílias atingidas por desmoronamentos de terra

(Assessoria) – Com 100 mm de chuvas nas últimas 96 horas em Cruzeiro do Sul, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, atendeu durante o final de semana 5 famílias que foram atingidas por desmoronamentos e deslizamentos de terra nos bairros do Cruzeirinho Novo, Conjunto Mâncio Lima, Escola Técnica, e Remanso.As residências foram afetadas por desmoronamentos e deslizamentos de terra, sendo necessário retirar duas famílias das casas e encaminha las para o aluguel social, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

“Em decorrência das chuvas intensas em Cruzeiro do Sul têm aumentado o risco de deslizamentos de terra e desbarrancamentos, especialmente em áreas de encostas. No bairro do Remanso, por exemplo, duas famílias precisaram deixar suas residências devido ao deslizamento de terra causados pelo encharcamento do solo.

Na rua Rio Grande do Sul ocorreu um desmoronamento de um muro de arrimo e consequentemente a queda de uma área coberta, causando prejuízos para a proprietária. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e ficaram responsáveis pela retirada dos escombros e o auxílio no aluguel social caso a família aceite o benefício.Ainda no domingo as equipes estiveram presentes no bairro Cruzeirinho para verificar uma situação do desabamento de um muro próximo a um córrego. Também estiveram presentes em uma vistoria no bairro da Escola Técnica verificando a situação de uma residência que foi afetada por um deslizamento de terra”, pontua Iranilson Neri, coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul

De acordo com o Coordenador 30 homens atuaram no atendimento às famílias.

“Tivemos muita chuva nos últimos dias, colocamos um efetivo de 30 homens para atender 5 famílias atingidas, sendo necessário a retirada de 2 que foram encaminhadas para o aluguel social”, relata

A Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação realizou a retirada dos entulhos que atingiram as residências.

Elevação do volume do Rio Juruá

O Rio Juruá apresentou na manhã desta segunda-feira, 24, em Cruzeiro do Sul, 11,16 metros. A previsão é de subida nos próximos dias com volume de chuva de 100 milímetros até quinta-feira,27.

Ainda não há famílias atingidas pela enchente do manancial, nem suspensão de fornecimento de energia a bairros de Cruzeiro do Sul.

“O Rio Juruá continua sendo monitorado por nossa equipe, caso o rio chegue a cota de alerta de 11,80 metros realizaremos nossa reunião de emergência. Contudo a retirada de famílias só acontece após a cota de transbordo que é de 13 metros”, pontua o coordenador.

Orientações

Iranilson orienta como as pessoas devem agir em caso de chuvas fortes.

Identifique áreas de risco: Fique atento a sinais como rachaduras no solo, deslizamentos anteriores ou proximidade de encostas instáveis.

Mantenha-se informado: Acompanhe as previsões meteorológicas e alertas de chuva.

Evite construções em áreas de risco: Se possível, não construa ou habite em locais propensos a deslizamentos.

Comunique-se com vizinhos: Compartilhe informações e mantenha contato constante, especialmente em situações de risco.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil Municipal ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A prevenção e a preparação são fundamentais para minimizar os impactos de deslizamentos e desbarrancamentos.