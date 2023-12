Decoração de Natal de Cruzeiro do Sul será inaugurada dia 7, casa de Papai Noel custou R$ 17 mil

O Secretário Municipal de Agricultura Careca Gadelha representando a Prefeita Fernanda Hassem participou neste sábado 02, na Escola Municipal Nucleada Francisco Germano KM 68, do Multirão de Atendimento para os moradores dos sete assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ( INCRA), no município.

Participaram ainda o Presidente da Câmara de Vereadores Marquinhos Tibúrcio e o Vereador Rogério Pontes.

Os serviços oferecidos durante o Itinerante continuam neste domingo 03, com regularização fundiária, atualização cadastral, entrega de títulos provisórios para os moradores, assinatura de crédito de R$ 1,5 milhão de reais que vai beneficiar 125 família do assentamento Porto Carlos.

O Superintendente do INCRA no Acre Márcio Alécio, que participa do evento destacou o novo momento que a autarquia federal está passando no estado de reorganização e reestruturação do órgão, e a parceria com a Prefeita Fernanda Hassem para o desenvolvimento da Agricultura Familiar em todos os projetos de assentamentos do INCRA em Brasileia.