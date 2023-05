De forma especial prefeito César Andrade sorteia mais de 700 prêmios no dia das mães em Porto Walter

O dia 14 de maio, foi celebrado de forma especial pela Prefeitura de Porto Walter. As mães, símbolo de amor, afeto, carinho, cuidado e proteção foram as grandes homenageadas pelo Prefeito César Andrade e pelo vice Guarsônio Melo no conjunto de ações durante todo o dia, acompanhados de vereadores e secretários municipais.

Na parceria com a Rádio Ocidental FM, mais de 1.500 cartas foram recebidas. Os bilhetes das mães da zona rural tinham um único desejo: ganhar um prêmio no programa especial, que sorteou centenas de presentes, entre motores, botijões de gás, sacolões e utensílios domésticos. O Prefeito César Andrade esteve presente no programa e deixou uma mensagem especial.

Na quadra Aderlan da Silva, a confraternização com lanche comemorativo de bolo, doces e salgados, reuniu mais de 2.000 mulheres que concorreram a diversos prêmios, como fogões, colchões, kits de beleza, passagens aéreas, centrífugas, tanques de lavar roupa, ventiladores, botijões de gás, sacolões e utensílios domésticas.

“Cada momento foi feito com muito carinho, atenção e respeito pelas mães de nosso município. Todos os anos de nossa gestão, nossa equipe assume o compromisso de realizar essa linda festa para as mães, elas que são as autoridades de maior respeito no convívio familiar. Desejo a todas um dia especial. Vamos celebrar”, disse o Prefeito César Andrade.

Dona Francisca Silva, de 67 anos, foi uma das primeiras a chegar ao local para participar do evento. Ela agradece o prefeito pelas atividades. “A gente se sente querida e valorizada. O Prefeito está de parabéns pela realização dessas ações, tudo muito bem organizado”, disse.

Um baile comemorativo terá início às 20h00min, com cantores locais e regionais em apresentação ao vivo com Ricardo Pinheiro e Banda, Alcicléia Mendonça e João Paulo da banda Bis.