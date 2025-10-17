Cruzeiro do Sul sedia o I Seminário Regional de Turismo Sustentável do Vale do Juruá e regiões vizinhas

Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou a abertura do I Seminário Regional de Turismo Sustentável – Instância de Governança Regional Caminho das Aldeias e da Biodiversidade, reunindo autoridades, gestores públicos, empreendedores, técnicos e lideranças comunitárias de todo o Vale do Juruá e regiões vizinhas. O evento segue nesta sexta-feira 17 e representa um divisor de águas para o turismo regional e um passo decisivo rumo à consolidação da governança integrada no Acre.
A solenidade de abertura ocorreu no auditório do SENAC de Cruzeiro do Sul e contou com a presença do Secretário da Casa Civil Ney Willians, da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Janaína Terças, do Secretário Estadual, Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias,do Presidente do Conselho Estadual de Turismo Thiago Hígino, além de representantes institucionais estaduais, representantes de 9 cidades da região, empresários e as equipes técnicas envolvidas no projeto das Instâncias de Governança Regional, IGR.
“Esse seminário não é apenas uma agenda de palestras, mas o ato oficial de formalização da primeira Instância de Governança Regional do Acre, que recebe o nome Caminhos das Aldeias e da Biodiversidade. Essa IGR passa a integrar os municípios com foco na gestão colaborativa do turismo, habilitando-os a buscar recursos federais e inserção no Mapa do Turismo Brasileiro, com a primeira instalação ocorrendo em Cruzeiro do Sul” citou a secretária de Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças.
Na Região do Juruá Cruzeiro do Sul destaca-se pelos seus atrativos como o Rio Croa, o Igarapé Preto, o Festival da Farinha, e a trajetória histórica ligada à chegada dos padres da Congregação do Espírito Santo e à formação das comunidades ribeirinhas. Já municípios como Mâncio Lima, com o Festival do Coco; Rodrigues Alves, com o Festival da Banana e turismo rural; Porto Walter, com o Festival do Milho e cenários ribeirinhos; Marechal Thaumaturgo, que desponta com turismo de natureza e vivência comunitária; além de Tarauacá (Terra do Abacaxi), Feijó (Capital do Açaí), e o rico universo indígena de Jordão, completam o mosaico de possibilidades regionais.
Os participantes do seminário discutem temas como instrumentos de governança local, planejamento participativo de transporte turístico, inclusão de municípios no Mapa do Turismo, identidade visual e comunicação regional, além de ações para viabilizar roteiros e investimentos turísticos. O vento conta ainda com apresentação de painel estratégico; formalização da IGR; assinatura da ata de fundação, eleição e posse dos membros; oficinas técnicas distribuídas nos dois dias e rodas de debate e mesas com especialistas em governança, turismo sustentável, regionalização, financiamento, marketing territorial, conservação ambiental e turismo de base comunitária.
Marcelo Messias, Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre afirmou a importância da união de forças dos municípios no desenvolvimento do turismo.
“Quero agradecer ao município de Cruzeiro do Sul pelo convite e estou muito contente de estar participando desse evento que, para o segmento do turismo, é um evento extremamente importante. A gente sempre fala que o turismo não anda sozinho, o turismo precisa de uniões para poder caminhar e hoje nada mais do que isso que está sendo feito aqui no município de Cruzeiro do Sul. E justamente essa união de municípios em prol do desenvolvimento do turismo. O turismo não acontece sozinho num município, muitas vezes ele necessita de outro município para poder se desenvolver, então essa união só fortalece o segmento, ela só traz benefícios e desenvolvimento no turismo.”
Para o presidente do Conselho Estadual de Turismo, Thiago Higino, o seminário é fundamental porque Cruzeiro do Sul dar um salto no desenvolvimento do turismo, com a implantação da IGR, Instâncias de Governança Regional, onde os municípios da região passam a ser rotas oficiais no programa de regionalização do Ministério do Turismo. “Essa IGR abrirá portas para que os municípios possam acessar as políticas públicas que fomentam o turismo no país, gerando emprego e renda para os municípios.”
Cleudon França, Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Marechal Thaumaturgo, destacou a importância de usar o seminário para aprender como explorar o potencial turístico de seu município.
“É uma iniciativa inédita na nossa Região do Juruá que muito vem somar com as políticas públicas voltadas à área do turismo do nosso município. A gestão do meu município muito tem fomentado, incentivado a prática do turismo, especialmente o turismo ecológico, que nós temos um grande potencial que não é explorado e nem divulgado. Vim aqui aprender para explorar mais esse potencial turístico do nosso município.”
Janaína Terças, Secretária de Empreendedorismo e Turismo destacou a importância do seminário para que juntos os municípios da região possam desenvolver o setor turístico.
“Esse primeiro Seminário Regional de Turismo Sustentável foi idealizado justamente para diminuir a distância entre os municípios aqui da regional, Cruzeiro do Sul, Tarauacá/Envira, e trazer para os empreendedores, para quem trabalha nessa área, um vislumbre do que se trabalha no Brasil e outros estados e o que pode ser aplicado aqui em Cruzeiro do Sul. Então, palestras, oficinas voltadas para desenvolver um turismo profissional, um turismo ecológico e, acima de tudo, um turismo sustentável. Durante o evento será discutido com autoridades os pontos de vista, as soluções e, principalmente, a conscientização que a nossa região é muito rica com o nosso turismo voltado para a natureza, que nós precisamos dar toda a atenção nisso e trazer a sustentabilidade aliada ao turismo”, pontuou.
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta-feira, 15, o prefeito Salatiel Magalhães participou de um café da manhã especial promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo gestores das unidades escolares de Rodrigues Alves.
O encontro teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação, que têm papel fundamental na formação dos estudantes e no fortalecimento da rede municipal de ensino. O momento foi marcado por integração, homenagens e mensagens de agradecimento aos gestores pelo compromisso diário com a qualidade da educação pública.
Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância de cada gestor na construção de uma educação sólida e de resultados.
“Nosso compromisso é continuar investindo em educação, porque acreditamos que é através dela que transformamos o futuro. Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento a todos os gestores e professores que fazem a diferença nas escolas do nosso município”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Educação, Glausiane Magalhães, ressaltou o empenho das equipes escolares e o apoio constante da gestão municipal nas ações voltadas para o fortalecimento do ensino.
“Esse momento é uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de cada gestor, que com dedicação e compromisso contribui para o avanço da educação em Rodrigues Alves”, destacou a secretária.
A confraternização encerrou com um momento de interação e agradecimento coletivo, reforçando o clima de união e valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento educacional do município.
