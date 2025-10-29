Tudo Sobre Política II
Cruzeiro do Sul sedia capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direitos da Universidade Federal do Acre
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está participando da terceira etapa de formação de conselheiros tutelares e de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O evento que reúne 60 conselheiros do estado teve início na terça-feira, 28 e que ocorre em uma sala do Teatro dos Nauas e se estende até quinta-feira, 30. A secretária Milca Santos participa do evento, coordenado por uma equipe da Universidade Federal do Acre -UFAC, que abrange os 22 municípios e integra as atividades da Escola de Conselhos.
Os participantes têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre temas cruciais, como o papel dos conselhos, estratégias de combate à exploração e ao abuso sexual, proteção social, educação, saúde e crimes contra crianças e adolescentes.
O professor Jota Conceição ressaltou a importância do curso. “Nosso objetivo é fortalecer e capacitar os profissionais que atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, promovendo uma formação integrada entre saúde, educação e assistência social”, comentou.
A professora Sabrina Cassol enfatizou o foco do trabalho em Cruzeiro do Sul, que visa qualificar a rede de proteção infantojuvenil. “Estamos comprometidos em capacitar continuamente os profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação para prevenir a violência e os crimes contra crianças e adolescentes”, explicou.
Milca Santos, por sua vez, destacou a relevância da formação. “A formação é fundamental para o fortalecimento da proteção dos direitos na região do Vale do Juruá, envolvendo Cruzeiro do Sul e também os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter”, afirmou.
A secretária ainda ressaltou que, com a qualificação oferecida, os conselhos estarão mais preparados para enfrentar as violações de direitos. “O Conselho Tutelar é o guardião dos direitos da criança e do adolescente, e queremos garantir que eles tenham o suporte necessário para desempenhar essa função.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem se empenhado em fornecer as ferramentas necessárias para o funcionamento eficaz dos conselhos, evidenciando seu compromisso com a proteção dos direitos”, finalizou.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Teatro da Ufac
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Teatro da Universidade Federal do Acre -Ufac, em Rio Branco. Durante o evento também ocorre o IX Fórum de Saúde Coletiva do Acre, que aborda práticas e ações voltadas à gestão de resíduos e à promoção de cidades mais sustentáveis.
A conferência tem como objetivo discutir a política nacional de resíduos sólidos, política reversa, gestão, economia circular e alternativas penais, seguindo a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionadas ao 16 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o Tema: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
O evento onde está a secretária da pasta, Edna Fonseca,reúne especialistas, gestores e autoridades de todo o país e da América do Sul para discutir estratégias voltadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Logística Reversa, à Gestão Ambiental, à Economia Circular e às Alternativas Penais como medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana.
Edna Fonseca participa do evento como conferencista, apresentando o tema:
“Experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos Resíduos Sólidos Recicláveis: facilidades e dificuldades.” Em sua exposição, ela destacou as iniciativas de Cruzeiro do Sul com a coleta seletiva, a criação de garrafas ecológicas, a instalação de lixeiras sustentáveis e a transformação de garrafas PET em vassouras ecológicas, práticas que demonstram o compromisso do município com a logística reversa e a transformação de resíduos em sustentabilidade.
“Eu apresento a experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos resíduos sólidos recicláveis, as facilidades e dificuldades, mostrado a redução de materiais que deixam de ser levados para o nosso aterro controlado e são recuperados pela cooperativa COOPSUL, que contribui diretamente para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelos catadores, que transformam o material recolhido em renda e novos produtos”, destacou a secretária.
O encontro pretende ainda conhecer a problemática dos resíduos sólidos e suas implicações nos países vizinhos Peru e Bolívia, proporcionar a reeducação, reinserção social e reciclagem de resíduos sólidos por infratores de baixo potencial ofensivo, sentenciados pela justiça com cumprimento das alternativas penais, enquanto medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana. Além disso, com a conferência deve ser inserido o projeto 3 R’s no Protagonismo Colaborativo da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Acre, com incentivo empresarial no reaproveitamento dos resíduos sólidos e na geração de emprego e renda.
Após o encontro o objetivo é desenvolver as ações integradas junto ao Governo do Estado, Prefeituras, UFAC e demais parceiros da sociedade civil organizada, para conhecer às experiências locais e de outras regiões, envolvidas com a temática residuos sólidos.
Sindmed-AC repudia exposição de médicas e pede responsabilidade na cobertura de caso de recém-nascido
Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Teatro da Ufac
Cruzeiro do Sul sedia capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direitos da Universidade Federal do Acre
Deputado Luiz Gonzaga destina emenda para compra de instrumentos musicias e incentiva a cultura no Juruá
“Com o valor da casinha do Papai Noel dava pra comprar 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira”, diz vereador André Kamai
POLÍTICA
“Com o valor da casinha do Papai Noel dava pra comprar 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira”, diz vereador André Kamai
R$ 320 mil na casinha: Vereador denuncia prioridades distorcidas da Prefeitura. Em um duro discurso na Câmara Municipal, o vereador...
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Famosos7 dias atrás
Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial amplia investimentos no café para fortalecer a cadeia produtiva no Juruá
-
Política5 dias atrás
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Tanízio Sá se reúne com vereadores e presidente do Deracre de Sena Madureira para discutir melhorias no ramal Linha Seca