Cruzeiro do Sul sedia capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direitos da Universidade Federal do Acre

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está participando da terceira etapa de formação de conselheiros tutelares e de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O evento que reúne 60 conselheiros do estado teve início na terça-feira, 28 e que ocorre em uma sala do Teatro dos Nauas e se estende até quinta-feira, 30. A secretária Milca Santos participa do evento, coordenado por uma equipe da Universidade Federal do Acre -UFAC, que abrange os 22 municípios e integra as atividades da Escola de Conselhos.

Os participantes têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre temas cruciais, como o papel dos conselhos, estratégias de combate à exploração e ao abuso sexual, proteção social, educação, saúde e crimes contra crianças e adolescentes.

O professor Jota Conceição ressaltou a importância do curso. “Nosso objetivo é fortalecer e capacitar os profissionais que atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, promovendo uma formação integrada entre saúde, educação e assistência social”, comentou.

A professora Sabrina Cassol enfatizou o foco do trabalho em Cruzeiro do Sul, que visa qualificar a rede de proteção infantojuvenil. “Estamos comprometidos em capacitar continuamente os profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação para prevenir a violência e os crimes contra crianças e adolescentes”, explicou.

Milca Santos, por sua vez, destacou a relevância da formação. “A formação é fundamental para o fortalecimento da proteção dos direitos na região do Vale do Juruá, envolvendo Cruzeiro do Sul e também os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter”, afirmou.

A secretária ainda ressaltou que, com a qualificação oferecida, os conselhos estarão mais preparados para enfrentar as violações de direitos. “O Conselho Tutelar é o guardião dos direitos da criança e do adolescente, e queremos garantir que eles tenham o suporte necessário para desempenhar essa função.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem se empenhado em fornecer as ferramentas necessárias para o funcionamento eficaz dos conselhos, evidenciando seu compromisso com a proteção dos direitos”, finalizou.