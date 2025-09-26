Cruzeiro do Sul sedia 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre

Cruzeiro do Sul sediou nesta sexta-feira, 26, a 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2025 da Associação dos Municípios do Acre – Amac,realizada no auditório do Sesc. A proposta de consórcio para aterro sanitário, a municipalização do ensino fundamental, regularização fundiária, recursos disponíveis pela Fundação Nacional de Saúde-Funasa para municípios, foram alguns dos temas tratados.

O encontro reuniu prefeitos, autoridades estaduais, representantes de instituições públicas e privadas, para debater pautas fundamentais para o desenvolvimento dos municípios acreanos.

Participaram do evento o presidente da Amac e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o vice-presidente da Amac e prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, além dos prefeitos Naudo Ribeiro (Jordão), Zé Luiz Gomes (Mâncio Lima), César Andrade (Porto Walter), Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), Salatiel Pinheiro (Rodrigues Alves) e a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite.

Zequinha destacou a relevância do encontro, especialmente por ocorrer na semana do aniversário de 121 anos do município. Sobre o aterro sanitário, o gestor reforçou que a pauta é urgente e comum a todos os municípios do Juruá. “Estamos reunidos para tratar de problemas que afetam diretamente nossas cidades, como o destino adequado dos resíduos sólidos, o esgotamento sanitário e soluções que garantam o desenvolvimento sustentável. Esse encontro é essencial para construirmos políticas públicas conjuntas e buscarmos soluções definitivas para os desafios regionais”, disse.

Sobre a educação, Zequinha ressaltou a importância de debater a municipalização do ensino fundamental com responsabilidade. “A municipalização do ensino já vem sendo discutida há anos. Ela tem suas vantagens, mas precisamos garantir o financiamento adequado para que os municípios, que já enfrentam dificuldades orçamentárias, não assumam sozinhos essa responsabilidade”, enfatizou.

O presidente da Amac, prefeito Tião Bocalom, destacou a importância de descentralizar as reuniões e aproximar a associação das realidades do interior. “É fundamental ouvir as demandas locais, sobretudo de regiões mais isoladas como o Juruá. Questões como o destino do lixo, água e esgotamento sanitário precisam de soluções conjuntas e apoio do governo do Estado. A união dos prefeitos fortalece nossa capacidade de enfrentar os desafios”, falou.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, reforçou a relevância da municipalização do ensino. “É um debate que exige cautela, principalmente em relação às responsabilidades do Estado e dos municípios. Precisamos garantir que as decisões tragam avanços e não prejudiquem a qualidade da educação”, finalizou.

Já o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, destacou o papel do consórcio intermunicipal. “A questão dos aterros sanitários é um desafio antigo. É preciso unir forças no consórcio para que possamos sair daqui com decisões práticas, com prazos definidos e resultados concretos para a população”, disse.

Além dos prefeitos, participaram da Assembleia vereadores de Cruzeiro do Sul, secretários municipais, diretores executivos da Amac, membros do Ministério Público do Acre, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Funasa, Governo do Estado, além de empresários e instituições ligadas ao meio ambiente e planejamento urbano.