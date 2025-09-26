Tudo Sobre Política II
Cruzeiro do Sul sedia 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre
Cruzeiro do Sul sediou nesta sexta-feira, 26, a 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2025 da Associação dos Municípios do Acre – Amac,realizada no auditório do Sesc. A proposta de consórcio para aterro sanitário, a municipalização do ensino fundamental, regularização fundiária, recursos disponíveis pela Fundação Nacional de Saúde-Funasa para municípios, foram alguns dos temas tratados.
O encontro reuniu prefeitos, autoridades estaduais, representantes de instituições públicas e privadas, para debater pautas fundamentais para o desenvolvimento dos municípios acreanos.
Participaram do evento o presidente da Amac e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o vice-presidente da Amac e prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, além dos prefeitos Naudo Ribeiro (Jordão), Zé Luiz Gomes (Mâncio Lima), César Andrade (Porto Walter), Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), Salatiel Pinheiro (Rodrigues Alves) e a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite.
Zequinha destacou a relevância do encontro, especialmente por ocorrer na semana do aniversário de 121 anos do município. Sobre o aterro sanitário, o gestor reforçou que a pauta é urgente e comum a todos os municípios do Juruá. “Estamos reunidos para tratar de problemas que afetam diretamente nossas cidades, como o destino adequado dos resíduos sólidos, o esgotamento sanitário e soluções que garantam o desenvolvimento sustentável. Esse encontro é essencial para construirmos políticas públicas conjuntas e buscarmos soluções definitivas para os desafios regionais”, disse.
Sobre a educação, Zequinha ressaltou a importância de debater a municipalização do ensino fundamental com responsabilidade. “A municipalização do ensino já vem sendo discutida há anos. Ela tem suas vantagens, mas precisamos garantir o financiamento adequado para que os municípios, que já enfrentam dificuldades orçamentárias, não assumam sozinhos essa responsabilidade”, enfatizou.
O presidente da Amac, prefeito Tião Bocalom, destacou a importância de descentralizar as reuniões e aproximar a associação das realidades do interior. “É fundamental ouvir as demandas locais, sobretudo de regiões mais isoladas como o Juruá. Questões como o destino do lixo, água e esgotamento sanitário precisam de soluções conjuntas e apoio do governo do Estado. A união dos prefeitos fortalece nossa capacidade de enfrentar os desafios”, falou.
O prefeito de Porto Walter, César Andrade, reforçou a relevância da municipalização do ensino. “É um debate que exige cautela, principalmente em relação às responsabilidades do Estado e dos municípios. Precisamos garantir que as decisões tragam avanços e não prejudiquem a qualidade da educação”, finalizou.
Já o prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, destacou o papel do consórcio intermunicipal. “A questão dos aterros sanitários é um desafio antigo. É preciso unir forças no consórcio para que possamos sair daqui com decisões práticas, com prazos definidos e resultados concretos para a população”, disse.
Além dos prefeitos, participaram da Assembleia vereadores de Cruzeiro do Sul, secretários municipais, diretores executivos da Amac, membros do Ministério Público do Acre, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Funasa, Governo do Estado, além de empresários e instituições ligadas ao meio ambiente e planejamento urbano.
Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária
A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal, realizou nesta sexta-feira, 26 de setembro, a 6ª Conferência Municipal de Saúde, no Centro Cultural Zeinar Gomes. O evento reuniu gestores, profissionais da área, representantes de entidades e a população em geral para debater os rumos da saúde no município.
Com o tema “Atenção Primária à Saúde como Ordenadora do Cuidado”, a conferência promoveu reflexões sobre os avanços e desafios da rede de atenção básica, apontando caminhos para melhorar a qualidade do atendimento à população.
Durante a programação, foram discutidas propostas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local, com foco na prevenção, humanização do atendimento e ampliação dos serviços oferecidos.
A Secretária de Saurá reforçou que a participação popular é fundamental para garantir avanços: “Cada sugestão e cada voz têm peso na construção de uma saúde mais acessível e de qualidade. A Atenção Primária deve ser fortalecida, pois é a porta de entrada do SUS e o elo mais próximo com o cidadão”, disse Ana Flávia Melo.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...
