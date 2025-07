Cruzeiro do Sul reinaugura Unidade Básica de Saúde da Comunidade Canela Fina com estrutura totalmente renovada

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou nesta terça-feira, 29, a Unidade de Saúde Manoel Rodrigues de Araújo, localizada na comunidade rural Canela Fina. A solenidade contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do secretário municipal de saúde Marcelo Siqueira, vereadores, servidores da saúde e moradores da região.

A reestruturação da unidade representa um marco importante para a comunidade, que há mais de 15 anos aguardava uma reforma. Segundo o prefeito Zequinha Lima, não se tratou apenas de uma reforma, mas de uma transformação completa. “Aqui nesta unidade, trocamos o telhado, o piso, o forro, a instalação elétrica, o posto foi praticamente refeito. É uma comunidade grande, que está crescendo, e agora passa a contar com uma unidade de saúde digna, com estrutura adequada tanto para os profissionais quanto para os moradores”, destacou o prefeito, agradecendo o empenho dos servidores da unidade.

O secretário municipal de saúde, Marcelo Siqueira, também ressaltou a importância da obra. “Essa unidade rural que oferece os mesmos atendimentos de uma unidade urbana. Foram realizados todos os ajustes conforme as normas sanitárias: salas readequadas, piso novo, bancada, forro e instalações modernas. É um ambiente confortável, seguro e adequado para o atendimento da população e para o trabalho das equipes de saúde”, afirmou.

A nova estrutura conta com atendimento médico, enfermagem, consultório odontológico moderno, além dos serviços ofertados pelo calendário da equipe multiprofissional (EMUTI), que inclui psicólogo, fisioterapeuta e educador físico. Um destaque especial é a oferta de ultrassonografia, realizada uma vez por mês, graças à iniciativa do médico da unidade, Dr. Anassaildes, que voluntariamente contribui para ampliar o acesso à saúde na zona rural.

Moradora da comunidade, Luciana Santiago Maciel comemorou a entrega. “Para mim é maravilhoso, porque a gente precisava muito. Eu tenho duas crianças que necessitam de atendimento com psicólogo, e eu mesma sou diabética, preciso de médico. Antes era difícil, agora ficou muito melhor. Está bonito e bem mais perto pra gente vir é isso é muito bom”, relatou.