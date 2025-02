Cruzeiro do Sul recebe primeira sala de Infusão para Quimioterapia e prefeito Zequinha Lima destaca avanços da saúde

(Assessoria) – Cruzeiro do Sul deu um importante passo no atendimento à saúde da região com a inauguração da primeira sala de infusão para quimioterapia que vai atender pessoas da região, em tratamento contra o câncer, que funciona no Hospital de Dermatologia. O Prefeito Zequinha Lima participou da entrega junto com governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, além de outras autoridades e destacou os avanços alcançados pelo governo do Estado e prefeitura na oferta de serviços à população.

Zequinha parabenizou a iniciativa e destacou a importância da oferta de exames e tratamentos de alta complexidade, que antes só estavam disponíveis na capital. “Se a gente fizer uma análise e uma retrospectiva dos avanços na saúde, quatro coisas que eram um sonho para a população da nossa região, como a hemodiálise, ressonância magnética, centro de cateterismo e agora a quimioterapia, se tornaram realidade aqui na gestão do governador . Quanto mais a gente aproximar a saúde das pessoas, mais oportunidades de cura teremos. Ter a família perto, a fé e a esperança são essenciais nesse processo”, disse o prefeito.

A paciente Eliana Barbay, que começou o tratamento de câncer de mama em Rio Branco em março de 2023 e teve a reincidência da doença, agora poderá receber a quimioterapia em sua cidade natal. “Quando a gente sai daqui, apesar do TFD (Tratamento Fora de Domicílio) ajudar, ainda temos muitos custos. Estar perto da família, no nosso lar, é essencial. A parte emocional é o que mais conta no tratamento, independente do financeiro”, afirmou Eliana, emocionada com a novidade. Sua filha Emanuelli, também foi diagnosticada com câncer no mediastino e agora terá a oportunidade de estar próxima à mãe durante o tratamento.

O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que o atendimento já estava em fase de testes e que a sala de infusão funcionará com oncologistas especializados, oferecendo atendimento mais ágil e eficiente para os pacientes. “Enquanto outras gestões gastavam milhões com o TFD, nós mostramos que é possível fazer uma saúde responsável e mais barata na nossa região. Estamos trazendo a saúde para o paciente, ao invés de fazer o paciente se deslocar até a saúde”, explicou.

O Governador Gladson Cameli também enfatizou a relevância da nova estrutura, afirmando que esta é a maior obra do seu governo. “Sempre disse que meu compromisso era cuidar das pessoas. Para mim, esta é a maior obra de todas, porque estamos colocando a saúde mais perto da população, evitando que as pessoas tenham que sair de suas casas para buscar tratamento em Rio Branco”, disse Cameli.

Além da sala de quimioterapia, a gestão do governo estadual tem promovido outras melhorias significativas em Cruzeiro do Sul, como a implantação de serviços de ressonância magnética, centro de cateterismo, neurocirurgia e atendimento cardiológico, que antes eram exclusivos da capital. Segundo o Governador, a visão humanizada no atendimento é fundamental, pois permite aos pacientes oncológicos receberem o suporte emocional essencial para sua recuperação. “Quando o paciente fica longe de sua família, isso afeta diretamente sua recuperação. Agora, com a rede de apoio ao redor, o tratamento será mais completo e eficiente”, finalizou Cameli.

Parcerias Governo e Prefeitura

A parceria entre o governo estadual e a prefeitura de Cruzeiro do Sul tem se mostrado essencial para a melhoria da qualidade de vida da população, como destacou o prefeito Zequinha Lima. Além da sala de infusão, a cidade está oferecendo um importante apoio a pacientes de outros municípios e da zona rural, através de uma Casa de Acolhimento para os que precisam de tratamento especializado. “A casa de apoio vai oferecer café, almoço e jantar para as pessoas que vierem de municípios vizinhos. Estamos avançando com parcerias para trazer cada vez mais especialidades para nossa população”, pontuou o prefeito Zequinha Lima, que também citou a oferta de consultas à população com especialistas por meio do Programa Telemedicina, disponível na Unidade Básica de Saúde da 25 de Agosto.