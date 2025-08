Cruzeiro do Sul inicia pavimentação da rotatória do Complexo Esportivo e avança na revitalização do espaço

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando nesta quinta-feira (31) a pavimentação da rotatória localizada no entorno do Complexo Esportivo. A ação faz parte de um conjunto de melhorias que estão sendo executadas no local, com foco na revitalização e construção da nova rotatória, como também da realização do Festival da Farinha que ocorrerá no final de agosto no local.

Segundo o secretário de Obras, Carlos Alves, estão sendo aplicadas cerca de 100 toneladas de massa asfáltica na rotatória, com previsão de atingir até 200 toneladas nos próximos dias. O trecho de aproximadamente 300 metros de extensão está sendo asfaltado para melhorar o acesso entre o bairro do Aeroporto Velho e a região do 61 BIS.

“Estamos iniciando esse trabalho com um projeto bem bonito, que vai dar outra cara para a entrada do Complexo. A rotatória vai ser totalmente pavimentada e a via de acesso também será contemplada. É uma determinação do prefeito Zequinha Lima que este espaço seja valorizado e bem cuidado”, afirmou o secretário.

Além da pavimentação, a Prefeitura está promovendo uma ampla reforma nas estruturas internas do Complexo Esportivo. Já está em fase de conclusão a construção de uma nova escadaria, e uma segunda escada será iniciada em seguida. Os banheiros estão sendo reformados, os pontos danificados passam por manutenção e todo o espaço receberá nova pintura.

“O Complexo vai passar por uma revitalização completa, para que possamos receber bem a população de Cruzeiro do Sul durante o Festival da Farinha e em todas as atividades que acontecem aqui. É um espaço que se tornou referência para quem quer caminhar, fazer atividade física, confraternizar com a família ou aproveitar a praça de alimentação. A gestão municipal está trabalhando com carinho para manter e melhorar esse local que já é tão querido pela população”, completou Carlos Alves.