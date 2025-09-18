Tudo Sobre Política II
Cruzeiro do Sul inaugura Mercado Miguel Ibernon Lopes e garante novos abrigos para passageiros na Vila Santa Luzia
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul marcou um importante passo para o desenvolvimento local ao inaugurar o Mercado Miguel Ibernon Lopes, situado na BR 364, na área da Santa Luzia. O evento também incluiu a assinatura da ordem de serviço para a construção de abrigos destinados a passageiros, uma iniciativa que busca aprimorar o conforto e a acessibilidade na região.
Com um investimento superior a R$ 581 mil, a obra do mercado é resultado de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Jéssica Sales. O prefeito Zequinha Lima destacou a relevância da nova estrutura, que vai beneficiar cerca de 400 famílias de agricultores, das comunidades locais quanto das áreas adjacentes
“Esta é uma ocasião histórica, pois a Santa Luzia é uma área que, em termos de extensão, pode ser comparada a muitos municípios brasileiros. Até agora, não havia um local apropriado para que nossos agricultores pudessem comercializar seus produtos e para que os moradores pudessem adquirir alimentos frescos. Hoje, entregamos um espaço que representa um avanço significativo para a economia local, oferecendo aos agricultores a oportunidade de vender diretamente ao consumidor,” afirmou Lima.
Agricultores locais, como José Oliveira, expressaram sua gratidão pela nova oportunidade. “Como trabalhamos na agricultura familiar, ter um espaço adequado para nossas vendas é um sonho realizado. Antes, precisávamos levar nossos produtos para o mercado, onde enfrentávamos atravessadores. Agora, teremos a chance de vender diretamente ao consumidor, o que beneficia tanto nós, produtores, quanto os compradores, que poderão adquirir produtos a preços mais acessíveis,” declarou Oliveira.
Lindaura dos Santos, que pretende vender salgados no mercado, também compartilhou sua empolgação. “Este espaço vai trazer melhorias significativas para nossa comunidade. Antes, não tínhamos onde vender nossos produtos. Agora, poderemos trazer tudo para mais perto da população,” disse ela.
O secretário de Agricultura, Nildson Moura, reforçou a importância do investimento, destacando que o evento é uma demonstração clara da eficácia da política de desenvolvimento rural. “Hoje, celebramos a cultura e a economia regional, com a venda de produtos locais e comidas típicas, um avanço significativo para todos nós,” afirmou.
12 paradas
No local o prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima, também deu ordem de serviço para construção de 12 paradas de ônibus e caminhões, que vão proporcionar mais conforto aos passageiros, especialmente os estudantes que dependem do transporte escolar. O investimento é de aproximadamente R$ 100 mil, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito- Detran. “Estamos trabalhando para facilitar a vida das pessoas”, concluiu o prefeito, que anunciou também a construção de uma sala de informática gratuita na localidade.
A cerimônia na Vila Santa Luzia contou com a presença de vereadores, secretários municipais, familiares do homenageado e membros da comunidade local.
Prefeito Jerry Correia anuncia pavimentação da Rua da Pedreira com recurso garantido de R$ 1 milhão
O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete moradores da Rua da Pedreira para apresentar o projeto de pavimentação asfáltica da via e detalhar a fonte dos recursos destinados à obra.
Durante o encontro, os moradores puderam expor suas reivindicações e sugestões. A rua, que nunca recebeu pavimentação, causa transtornos históricos à comunidade, lama no inverno e poeira no verão.
Segundo o prefeito, já estão garantidos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a execução da obra, recurso proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri, atendendo solicitação feita pessoalmente por ele.
Jerry Correia aproveitou a reunião para explicar de forma transparente todo o processo necessário até que uma obra seja executada, desde a busca por recursos e a indicação parlamentar até a elaboração do projeto, pagamento do convênio, processo licitatório e, por fim, a execução.
“Seguimos dialogando e tratando com os moradores da nossa cidade com a verdade e transparência. Já mostramos o quanto fizemos em tão pouco tempo e vamos continuar trabalhando para melhorar a vida de todos”, destacou o prefeito.
Com mais esse investimento, a gestão municipal reforça seu compromisso de transformar a infraestrutura urbana de Assis Brasil, garantindo qualidade de vida e dignidade para as famílias.
Vereadores de Bujari, Elias Daier e Marileide Martins, emitem nota de repúdio contra informações falsas
STJ rejeita, por unanimidade, mais uma vez, tentativa do governado Gladson Cameli de fugir do julgamento por corrupção, diz Leo Rosas
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
Jorge Viana dispara contra gestão Cameli: sete anos de governo sem construir uma única casa ou escola importante no Acre e com economia estagnada
Nenhuma casa e nenhuma escola em sete anos, diz Jorge Viana – Foto: TV Cultura/ Nadja Kouchi O presidente da...
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
Senador Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem – Foto: Reproduução O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) afirmou que...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
