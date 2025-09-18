Cruzeiro do Sul inaugura Mercado Miguel Ibernon Lopes e garante novos abrigos para passageiros na Vila Santa Luzia

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul marcou um importante passo para o desenvolvimento local ao inaugurar o Mercado Miguel Ibernon Lopes, situado na BR 364, na área da Santa Luzia. O evento também incluiu a assinatura da ordem de serviço para a construção de abrigos destinados a passageiros, uma iniciativa que busca aprimorar o conforto e a acessibilidade na região.

Com um investimento superior a R$ 581 mil, a obra do mercado é resultado de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Jéssica Sales. O prefeito Zequinha Lima destacou a relevância da nova estrutura, que vai beneficiar cerca de 400 famílias de agricultores, das comunidades locais quanto das áreas adjacentes

“Esta é uma ocasião histórica, pois a Santa Luzia é uma área que, em termos de extensão, pode ser comparada a muitos municípios brasileiros. Até agora, não havia um local apropriado para que nossos agricultores pudessem comercializar seus produtos e para que os moradores pudessem adquirir alimentos frescos. Hoje, entregamos um espaço que representa um avanço significativo para a economia local, oferecendo aos agricultores a oportunidade de vender diretamente ao consumidor,” afirmou Lima.

Agricultores locais, como José Oliveira, expressaram sua gratidão pela nova oportunidade. “Como trabalhamos na agricultura familiar, ter um espaço adequado para nossas vendas é um sonho realizado. Antes, precisávamos levar nossos produtos para o mercado, onde enfrentávamos atravessadores. Agora, teremos a chance de vender diretamente ao consumidor, o que beneficia tanto nós, produtores, quanto os compradores, que poderão adquirir produtos a preços mais acessíveis,” declarou Oliveira.

Lindaura dos Santos, que pretende vender salgados no mercado, também compartilhou sua empolgação. “Este espaço vai trazer melhorias significativas para nossa comunidade. Antes, não tínhamos onde vender nossos produtos. Agora, poderemos trazer tudo para mais perto da população,” disse ela.

O secretário de Agricultura, Nildson Moura, reforçou a importância do investimento, destacando que o evento é uma demonstração clara da eficácia da política de desenvolvimento rural. “Hoje, celebramos a cultura e a economia regional, com a venda de produtos locais e comidas típicas, um avanço significativo para todos nós,” afirmou.

12 paradas

No local o prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima, também deu ordem de serviço para construção de 12 paradas de ônibus e caminhões, que vão proporcionar mais conforto aos passageiros, especialmente os estudantes que dependem do transporte escolar. O investimento é de aproximadamente R$ 100 mil, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito- Detran. “Estamos trabalhando para facilitar a vida das pessoas”, concluiu o prefeito, que anunciou também a construção de uma sala de informática gratuita na localidade.

A cerimônia na Vila Santa Luzia contou com a presença de vereadores, secretários municipais, familiares do homenageado e membros da comunidade local.