Cruzeiro do Sul encerra campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com premiações

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social -Creas encerrou nesta sexta-feira, 30, a Campanha Maio Laranja de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com uma ação no Ministério Público.

O evento marcou o encerramento das atividades realizadas ao longo do mês, com a entrega da premiação aos estudantes vencedores do concurso de melhor redação e melhor desenho, promovido nas escolas do município. Nas duas categorias, o primeiro lugar ganhou um tablet, o segundo lugar um celular e o terceiro uma bicicleta.

A estudante Nicoly Mendonça, do 2º ano do ensino médio da Escola Craveiro Costa, foi a vencedora do concurso de redação. Emocionada, ela destacou a importância de aprofundar-se no tema:

“Foi um assunto que eu nunca tinha estudado tão a fundo, e foi um pouco desafiador. Abordei sobre a música da Aimeê Rocha, Evangelho de Fariseu, que retrata a exploração sexual contra crianças e adolescentes na Ilha de Marajó. Foi uma música que gerou comoção, mas, infelizmente, não houve uma atuação significativa para resolver o problema. Estou muito feliz por ter meu trabalho reconhecido e agora será publicado para todo mundo ver”, falou.

Na categoria desenho, a vencedora foi Taila Lais Costa, estudante da Escola Padre Arnold. Ela explicou sua inspiração.

“Eu fiz o tema que estão trabalhando sobre a violência sexual contra a criança e o adolescente. Desenhei umas meninas dizendo ‘não’ ao abuso e à violência sexual. Recebemos palestras na escola e foi muito bom. Tem crianças que estão sofrendo; eu tenho até uma amiga que está passando por isso e avisei equipe que vai ajudá-la. Fiquei muito feliz com a premiação, é importante que as crianças saibam o que é crime e o que é violência”, falou .

A campanha é resultado da atuação conjunta da rede de proteção às crianças e adolescentes, composta pelo Creas, Delegacia de Polícia, Juizado da Infância e Juventude, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, entre outras instituições.

Segundo dados do Creas, em 2024 foram registradas 45 denúncias relacionadas a abuso e exploração sexual de menores, enquanto neste ano de 2025 já foram realizadas 16 denúncias , sendo 5 delas durante a Campanha Maio Laranja, nas abordagens e orientações realizadas nas escolas.

Segundo a coordenadora do Creas, Cíntia Sampaio, a campanha foi um sucesso, com diversas ações realizadas desde o dia 18 de maio, data que marca nacionalmente o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As palestras chegaram a 28 escolas, atingindo 5.150 pessoas entre alunos, professores e pais. Nesse período do, foram recebidas cinco denúncias através dessas atividades. Além disso, a coordenação realizou blitzes educativas no centro da cidade, plantio simbólico de flores com crianças, além dos concursos de redação e desenho.

“Nosso trabalho é psicossocial, fazemos atendimentos a todas as pessoas com direitos violados, sejam casos de violência sexual, doméstica, escolar ou cultural, além de atender idosos, pessoas LGBTQIA+, e moradores de rua. Realizamos ações durante o ano todo. Só no ano passado, registramos 45 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O que queremos é diminuir esses números, e por isso reforçamos a importância da denúncia, inclusive sobre pedofilia virtual, que tem afetado muitos jovens”, ressaltou.

A secretária adjunta de Assistência Social, Lúcia Sara, reforçou a importância do Maio Laranja, que mobilizou o município em ações de conscientização e prevenção.

“Hoje estamos finalizando a campanha com toda a Rede de Proteção. Entregamos a premiação do concurso: para o Ensino Fundamental, com desenhos; e para o Ensino Médio, com redações. As premiações valorizam o esforço dos estudantes”, explicou.

O juiz Luiz Fernando Rosa também participou do evento e parabenizou os organizadores pela iniciativa, destacando em sua fala a importância da parceria entre os órgãos e instituições que compõe a rede de proteção .

“Quero parabenizar o Creas por essa campanha tão bonita, que alcançou tantas escolas com palestras e momentos emocionantes, tudo muito bem organizado. Tenho certeza que a mensagem chegou às crianças e aos educadores. Recebemos denúncias durante a campanha, infelizmente, uma situação triste, mas ações como essa são essenciais para alertar e proteger quem mais precisa”, concluiu.