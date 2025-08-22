Tudo Sobre Política II
Cruzeiro do Sul e SEST SENAT distribuem mais de 1,5 tonelada de alimentos para instituições sociais do município
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST SENA, entregou nesta sexta-feira, 22, mais de 1,5 tonelada de alimentos para 6 instituições sociais do município. Os alimentos foram arrecadados nas inscrições dos participantes de corridas promovidas pelo Sistema com suporte do município.
156 cestas básicas foram distribuídas, igualmente, entre 6 instituições que prestam serviços sociais no município: Associação das Mães Atípicas e de Neuro divergentes; Ponto de Cultura Instituto Mattui; Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul- APAA/CZS; Centro de Recuperação Casa Reviver; Espaço de Paz Madre Teresa e Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS.
O Secretário de Trânsito do município ,Jonas Saraiva, disse que a corrida de rua está em alta em Cruzeiro do Sul e que a ação beneficia pessoas que realmente necessitam.
“A corrida de rua está em alta na nossa cidade. Agora diversas corridas têm acompanhamento da federação, são legalizadas e trazem esse benefício. Mais de uma tonelada e meia de alimentos e hoje a Prefeitura de Cruzeiro do Sul com o SEST SENAT, puderam agraciar essas instituições que cuidam de pessoas aqui na nossa cidade. Nessa atividade do SEST SENAT a gente apoiou antes, durante e depois. Nosso prefeito Zequinha Lima tem a preocupação de cuidar de pessoas e esse alimento chegará para quem mais precisa”, concluiu.
Prefeitura realiza palestra sobre gravidez na adolescência na Escola Sandoval Batista, em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e equipe do CRAS, promoveu nesta quinta-feira(21) uma importante palestra para os alunos da Escola Sandoval Batista, abordando o tema gravidez na adolescência.
O encontro teve como objetivo orientar os jovens sobre os riscos e consequências da gestação precoce, além de destacar a importância da prevenção e do diálogo dentro da família e da escola.
Durante a atividade, os profissionais compartilharam informações, esclareceram dúvidas e reforçaram o papel da rede de proteção social no apoio aos adolescentes e suas famílias.
A ação faz parte do trabalho contínuo da Assistência Social em parceria com as escolas municipais e estaduais, buscando oferecer orientação e conhecimento para que os jovens façam escolhas conscientes e tenham um futuro mais saudável e seguro.
