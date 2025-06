Cruzeiro do Sul conclui oitivas da PNAB com comunidades urbanas e rurais; próxima etapa será audiência pública

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, concluiu nesta terça-feira, 10, a fase de oitivas públicas da Política Nacional Aldir Blanc- PNAB, voltadas ao fomento da cultura no município. As escutas abrangeram artistas, fazedores de cultura e representantes de segmentos culturais das zona urbana e rural, incluindo as Vilas Lagoinha, Santa Rosa, São Pedro, Assis Brasil, Santa Luzia, Liberdade e Santa Luzia do Pentecostes, além das comunidades ribeirinhas dos rios Valparaíso e Juruá Mirim. O próximo passo é a audiência pública, marcada para quinta-feira, 11, na Câmara de Vereadores.

As oitivas são parte essencial do processo de elaboração do plano de aplicação financeira, etapa necessária antes da liberação dos recursos federais vinculados à PNAB, que totalizam R$ 2.5 milhões para Cruzeiro do Sul.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, o trabalho começou com a elaboração e aprovação do plano de ação enviado ao Ministério da Cultura -MinC, seguido pela assinatura do termo de adesão. A realização das oitivas foi orientada pelo prefeito Zequinha Lima, que solicitou atenção especial às comunidades rurais e tradicionais do município.

“O primeiro passo foi a elaboração do plano de ação, que já foi aprovado pelo MinC. Agora, com todas as oitivas concluídas , desde a zona urbana até as vilas e rios , estamos finalizando o relatório. O próximo passo é a audiência pública, marcada para o dia 12, na Câmara de Vereadores”, explicou Rosas.

Durante a audiência, os resultados das escutas serão apresentados à população, permitindo transparência e participação social. Após isso, o material será submetido à análise do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e enviado oficialmente ao Ministério da Cultura, incluindo registros como fotos, vídeos, atas das visitas e o plano de aplicação financeira.

A etapa final é fundamental para a liberação dos recursos destinados a apoiar projetos culturais diversos, garantindo que os investimentos sejam direcionados de forma democrática e participativa.

“Nosso compromisso é garantir que os recursos da Lei Aldir Blanc cheguem a quem realmente faz cultura em Cruzeiro do Sul, com equidade entre zona urbana, rural e povos tradicionais”, reforçou o secretário Flavio Rosas.