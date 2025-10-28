Cruzeiro do Sul avança com Programa Olhar de Carinho em nova etapa de atendimento oftalmológico

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início no sábado, 25, a mais uma fase do Programa Olhar de Carinho, promovendo consultas e cirurgias oftalmológicas na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, localizada no bairro do Telégrafo. Essa etapa seguirá até terça-feira, 28. Desde o lançamento do programa, mais de 200 cirurgias e aproximadamente 1.000 procedimentos já foram realizados.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou os atendimentos realizados neste domingo, 26, e destacou os benefícios do programa que garante cirurgias e outros procedimentos oftalmológicos no próprio município.

“Esse programa garante dignidade e visão para as pessoas. Já foram cirurgiados mais de 200 pessoas que estavam esperando uma oportunidade de fazer uma cirurgia em Rio Branco através do TFD. E agora, com o programa municipal, a parceria com o deputado Eduardo Veloso, nós estamos conseguindo resolver o problema das pessoas aqui, perto da casa delas. Senhoras e senhores de 80, 86 anos, estão saindo daqui feliz da vida porque vão voltar a enxergar 100% e isso nos deixa felizes também”, declarou o prefeito.

O programa Olhar de Carinho,está estruturado em várias etapas, incluindo atendimentos ambulatoriais e cirurgias com duas grandes mobilizações mensais.

Entre os beneficiados, Maria Holanda, que se submeteu a uma cirurgia na UBS, expressou sua gratidão pela oportunidade de ser atendida perto de casa e não ter que ir para a capital, Rio Branco. “Agradeço primeiramente a Deus, à equipe médica e a todos da prefeitura, porque antes era muito mais complicado é tínhamos que ir para Rio Branco, enfrentando mais despesas. Agora, está muito mais fácil. Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe da prefeitura”, afirmou.