Cruzeiro do Sul avança com Programa Olhar de Carinho em nova etapa de atendimento oftalmológico
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início no sábado, 25, a mais uma fase do Programa Olhar de Carinho, promovendo consultas e cirurgias oftalmológicas na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, localizada no bairro do Telégrafo. Essa etapa seguirá até terça-feira, 28. Desde o lançamento do programa, mais de 200 cirurgias e aproximadamente 1.000 procedimentos já foram realizados.
O prefeito Zequinha Lima acompanhou os atendimentos realizados neste domingo, 26, e destacou os benefícios do programa que garante cirurgias e outros procedimentos oftalmológicos no próprio município.
“Esse programa garante dignidade e visão para as pessoas. Já foram cirurgiados mais de 200 pessoas que estavam esperando uma oportunidade de fazer uma cirurgia em Rio Branco através do TFD. E agora, com o programa municipal, a parceria com o deputado Eduardo Veloso, nós estamos conseguindo resolver o problema das pessoas aqui, perto da casa delas. Senhoras e senhores de 80, 86 anos, estão saindo daqui feliz da vida porque vão voltar a enxergar 100% e isso nos deixa felizes também”, declarou o prefeito.
O programa Olhar de Carinho,está estruturado em várias etapas, incluindo atendimentos ambulatoriais e cirurgias com duas grandes mobilizações mensais.
Entre os beneficiados, Maria Holanda, que se submeteu a uma cirurgia na UBS, expressou sua gratidão pela oportunidade de ser atendida perto de casa e não ter que ir para a capital, Rio Branco. “Agradeço primeiramente a Deus, à equipe médica e a todos da prefeitura, porque antes era muito mais complicado é tínhamos que ir para Rio Branco, enfrentando mais despesas. Agora, está muito mais fácil. Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe da prefeitura”, afirmou.
Prefeito Jerry Correia busca parceria com Governo para viabilizar novas unidades habitacionais em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, na Secretaria de Estado de Planejamento, em reunião com o secretário Coronel Ricardo Brandão. O encontro teve como principal pauta a busca por soluções que garantam a execução do projeto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, no município de Assis Brasil.
A equipe municipal de planejamento foi habilitada e contemplada com 30 novas unidades habitacionais, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. No entanto, alguns desafios precisam ser superados para que as moradias saiam do papel, como a definição de uma área adequada para construção e a viabilização da infraestrutura necessária incluindo asfaltamento, rede de esgoto e energia elétrica.
O prefeito destacou que o recurso disponibilizado pelo Governo Federal cobre apenas a construção das casas, cabendo ao município garantir a área e as condições básicas de infraestrutura.
“O município de Assis Brasil não dispõe de recursos suficientes para arcar com todas as demandas estruturais, mas também não podemos perder essas 30 unidades que beneficiarão famílias que mais precisam. Por isso, viemos buscar o apoio do Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Jerry Correia.
Além do novo projeto, o município já deu início à construção de 11 casas na parte alta da cidade, com outras dezenas previstas para serem iniciadas nos próximos meses.
A reunião marca mais um passo importante na parceria entre a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado, reforçando o compromisso da gestão em garantir moradia digna e qualidade de vida às famílias assisbrasilenses.
