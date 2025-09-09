Cruzeiro do Sul avança com obras de pavimentação no bairro Miritizal e de drenagem no Cruzeirão

Tudo Sobre Política II
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue ampliando o trabalho de infraestrutura em diferentes bairros da cidade. No Miritizal, a gestão municipal avança na construção da via que ligará a parte de baixo do bairro à Estrada Variante, pela Avenida Rio Juruá e ‘Ramal da Gazin’. Já no Cruzeirão, estão em andamento os serviços de drenagem na Rua Minas Gerais.
Na manhã desta terça-feira, 9, o prefeito Zequinha Lima esteve no Miritizal acompanhou de perto o serviço junto com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves. A etapa atual é de execução da terraplanagem e drenagem, etapas necessárias para garantir a durabilidade do asfalto.
O projeto no Miritizal contempla quase 2 km de pavimentação asfáltica, beneficiando diretamente centenas de famílias que, durante décadas, enfrentaram dificuldades de acesso. Segundo o prefeito Zequinha Lima , a pavimentação será um marco na transformação do bairro.
“O Miritizal vai ser outro depois da nossa gestão. Já havíamos iniciado o serviço no ano passado e agora estamos concluindo. A rua principal, o Beira Rio, ficará 100% asfaltada. Isso vai traz cidadania, desenvolvimento e garantia de que ninguém fique mais isolado no inverno”, destacou o prefeito.
Moradores celebram transformação
A moradora Maria de Jesus Lima Ferreira, que vive há 15 anos no bairro, falou da alegria em ver a obra avançar. “Antes era só lama, eu tinha que levar minhas filhas para a escola com muita dificuldade. Agora vai ficar ótimo, estou muito feliz”, disse.
Já Raimundo de Freitas, morador há 30 anos, lembrou os tempos em que o acesso só era possível de canoa. “Era um sacrifício para sair daqui no inverno. Hoje é uma vitória para todos nós, porque essa obra vai salvar vidas e dar dignidade aos moradores”, afirmou.
O asfaltamento do Miritizal faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Acre, que permitirá o asfaltamento de 30 trechos de ruas da cidade ainda este ano. Somente no bairro, o investimento será de aproximadamente R$ 3 milhões. A ordem de serviço foi dada no dia 5 de agosto .
Drenagem no Cruzeirão
Além do Miritizal, a Prefeitura também trabalha no bairro Cruzeirão, onde estão sendo executados cerca de 60 metros de drenagem na Rua Minas Gerais. A intervenção vai solucionar o problema de escoamento de água que causa buracos constantes e riscos para pedestres e motoristas.
“Aqui corre água 24 horas por dia, trazendo transtornos e danificando a via. Com essa drenagem, vamos canalizar o fluxo e evitar que a água passe mais por cima da rua, melhorando a segurança de quem transita”, citou o secretário Carlos Alves, ressaltando a importância do serviço. “
O morador Alderly Pereira da Silva, conhecido como Louro do Crediário, acompanhou os trabalhos e aprovou a iniciativa.
“Moro aqui há 30 anos e essa obra vai ser importante para todos nós. Antes a água invadia a rua e até acidentes já aconteceram. Agora vai ficar bom de verdade”, relatou.
O prefeito Zequinha Lima ressaltou que os serviços de infraestrutura são permanentes e fundamentais. “As obras não param em Cruzeiro do Sul. Nosso compromisso é melhorar a mobilidade, dar dignidade e garantir mais segurança para os moradores em todos os bairros”, concluiu.
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanhado do secretário de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto, esteve nesta terça-feira(09) acompanhando de perto os trabalhos de abertura, recuperação e melhorias no Ramal Jacarecica, que mais à frente dá acesso ao Ramal do Katianã.
Segundo o gestor, a meta é recuperar toda a região, levando mais dignidade para os moradores da zona rural, especialmente na área da Reserva. Além da abertura e recuperação da estrada, a Prefeitura também está construindo pontes e realizando serviços estruturais para garantir melhores condições de trafegabilidade.
O prefeito destacou o apoio de instituições e parceiros nesse trabalho. “Quero agradecer ao DERACRE, na pessoa da presidente Sula Ximenes, pelo importante apoio com dois equipamentos cedidos para a Prefeitura. Assim, com o apoio do Governo do Estado, da comunidade e de instituições como a Amopeab e a Coopaeb, vamos avançando cada vez mais”, ressaltou.
A Prefeitura reforça o compromisso de seguir investindo na infraestrutura rural, garantindo acesso, mobilidade e qualidade de vida para as famílias que vivem e produzem no interior do município.
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ações educativas e de saúde nas escolas da zona rural do município
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
