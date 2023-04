Criança Feliz fortalece vínculos com ação de Páscoa em Porto Walter, no total, 100 crianças participaram

A Secretaria de Assistência Social de Porto Walter, por meio do Programa Criança Feliz, realizou nesta sexta-feira (14), no auditório da Escola Manoel Moreira, uma ação para festejar a páscoa com as crianças acompanhadas pelo programa social que objetiva fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil.

No total, 100 crianças participaram da ação que contou com brincadeiras infantis e a entrega de 100 sacolas com doces e lembrancinhas. As mães receberam orientações sobre as mudanças e condicionalidades dos programas de transferência de renda.

Segundo Deliane Fernandes, coordenadora do programa, a ação é uma forma de aproximar as famílias das ações socioassistenciais. “O trabalho que a gente desenvolve é de buscar aproximar as famílias dos serviços públicos priorizando o desenvolvimento da primeira infância. Essa é uma das inúmeras ações que serão desenvolvidas seguindo o planejamento da Secretaria de Assistência Social”, enfatiza.

A Secretária Nágila Amorim, destaca que a ação é uma forma de demonstrar o cuidado que a administração municipal tem com as crianças que participam do programa. “Momentos como esse fortalecem os laços entre comunidade e poder público”, destaca.

Ano passado, o Programa Criança Feliz teve suas práticas reconhecidas pelo Governo Federal. As ações foram relatadas em um documentário nacional apresentado em Brasília. Porto Walter foi o único município do Acre a ter suas práticas de cuidado e atenção a primeira infância, documentadas pelo Governo Federal.