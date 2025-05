Creas vai realizar plantio simbólico em alusão ao Maio Laranja nesta terça em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através do Centro Especializado em Assistência Social – Creas, realizará um plantio simbólico nesta terça-feira, 27, às 15h30, com a participação das crianças do Educandário Eunice Weaver. A atividade contará com uma caminhada até a rotatória do 61º Bis, onde serão plantadas flores de papel.

Essa iniciativa faz parte da programação do Maio Laranja, mês dedicado à luta contra o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil.

Além do plantio, outra atividade programada é uma blitz educativa, que ocorrerá na quinta-feira, 29, às 7h30, com ponto de encontro em frente à Catedral. A blitz vai ser realizada em locais estratégicos, como em frente ao Joãozinho Melo e à antiga Biblioteca Municipal, em parceria com a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

“A campanha de combate ao abuso e exploração sexual em Cruzeiro do Sul tem como objetivo conscientizar alunos, a comunidade escolar e a população em geral sobre esses graves problemas que afetam crianças e adolescentes. Durante todo o mês, realizamos palestras nas escolas e, além da blitz educativa no centro da cidade, no dia 4 de junho, promoveremos uma atividade recreativa com as crianças das entidades na quadra da Várzea”,destacou Cíntia Sampaio, coordenadora da pasta.

O encerramento da campanha ocorrerá no dia 30, no auditório da Cidade da Justiça, a partir das 8h30 quando haverá apresentação de gráficos sobre os objetivos alcançados ao longo do mês. (Assessoria)