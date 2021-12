CRAS de Sena Madureira promove evento de encerramento das oficinas do PAIF do ano de 2021

Assessoria – Na manhã desta sexta-feira (17), o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) promoveu um evento para marcar o encerramento das oficinas realizadas através do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) com a realização de sorteios de brindes entre as famílias assistidas pelo referido programa.

De acordo com a Coordenadora do CRAS, Lígia Marreiro, o PAIF tem como objetivo apoiar e auxiliar as famílias senamadureirenses que estão em situação de vulnerabilidade social, garantindo a assistência necessária para que não haja nenhum tipo de ruptura nos laços familiares, bem como ofertar políticas públicas para as famílias carentes por meio da Prefeitura de Sena Madureira e da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS).

Feliz pelo sucesso do programa, Lígia Marreiro agradeceu a todos que contribuíram diretamente para o bom andamento do trabalho durante o ano. “Deixo aqui meu agradecimento a todas as mães que estiveram conosco durante esse ano, à minha equipe que não mediu esforços para que as oficinas fossem realizadas com sucesso, ao Prefeito Mazinho e ao Secretário Daniel Herculano pelo apoio em todas as ações do CRAS”, disse.

Vale destacar que durante as oficinas são oferecidos cursos de cabeleireiro, maquiagem, dentre outros. Com o intuito de auxiliar as mães assistidas pelo PAIF à ingressar no mercado de trabalho, garantindo uma renda extra à família, e ainda a desenvolver o que aprenderam dentro do próprio ambiente familiar.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.