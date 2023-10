CRAS de Porto Walter comemora dia internacional da terceira idade no centro cultural

No dia 1º de outubro comemora-se o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Para celebrar esta data, o município de Porto Walter, através da Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS realizou neste Domingo (29), o evento em comemoração ao Dia do Idoso no Centro Cultural.

Várias atividades marcaram a ação como dia de beleza, brincadeiras e desfile homenageando as profissões. Cerca de 300 pessoas participaram do evento que homenageou diversas pessoas do município.

O vice-prefeito Guarsonio Melo esteve no evento acompanhado da vereadora Cleide Silva, recebeu o carinho dos idosos e destacou as ações da Prefeitura. “O CRAS está fazendo um trabalho brilhante, tanto na atenção de idosos quanto no cuidado das crianças. É uma atividade muito linda”, destacou.

O idoso José Dias, falou da alegria do momento. “A gente se sente importante e valorizado. Muito bom as atividades que a gente brinca e rever os amigos. Não tem preço. A gente fica muito feliz”, disse.

A Coordenadora do CRAS, Eliciane Rodrigues destacou que os idosos se sentem feliz com as ações.