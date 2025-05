CRAS de Epitaciolândia, celebra Dia das Mães com tarde de atividades emocionantes e acolhedoras

Em comemoração ao Dia das Mães, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)** promoveu um momento especial para as mulheres que participam dos serviços socioassistenciais. A tarde foi repleta de sorrisos, emoção e atividades planejadas com carinho, tudo para valorizar e homenagear essas figuras tão importantes na comunidade.

Com uma programação leve e divertida, o evento contou com:

Brincadeiras e dinâmicas para descontrair e integrar as participantes

Sorteio de brindes como forma de reconhecimento e gratidão

Um lanche especial, preparado com cuidado para proporcionar acolhimento e bem-estar

O clima foi de celebração e gratidão, fortalecendo ainda mais os laços entre as mães atendidas e a equipe do CRAS. A ação reforça o compromisso do Centro com o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destacando o papel fundamental das mães na construção de famílias mais unidas, fortes e acolhedoras.

“Foi um momento de emoção e alegria, onde pudemos demonstrar nosso carinho por essas mulheres que tanto fazem por suas famílias e pela comunidade, destacou Secretária de Assistência social Lindaci Franco e a equipe do CRAS.