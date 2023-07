Corrida, rodeio e entrega de títulos definitivos marcam a celebração dos 31 anos de Rodrigues Alves

O quinto dia de celebração do aniversário de 31 anos de Rodrigues Alves e da VII edição do festival da Banana, foram realizadas diversas atividades, dentre elas, corrida de pedestres e ciclistas, rodeio e entrega de títulos às famílias que habitam na zona rural do município.

Logo pela manhã , o prefeito Jailson Amorim participou da corrida de pedestre e ciclismo. O ato reuniu competidores masculino e feminino.

Sendo 26 competidores na modalidade pedestre e 15 na modalidade ciclismo concorrendo. A Prefeitura pagou R$ 7 mil em prêmios, incluindo ainda medalhas e troféus.

Na corrida de pedestre masculina, o campeão foi o atleta Mateus Silva de ( Czs), e no feminino o primeiro lugar ficou para a campeã estadual Bete de Paula, também de Cruzeiro do Sul.

Já no ciclismo, os vencedores em primeiro lugar foram: ( Masc) Jorgenete Sousa da ( Buritirana), e no ( Fem) Sara Oliveira de (RA). O prefeito jailson Amorim também prestou homenagem a dois atletas de 40 anos, que participaram da corrida de pedestre.

Em seguida, no parque municipal, o prefeito jailson Amorim juntamente com a equipe do INCRA, realizaram a entrega de títulos definitivos a produtores rurais de Rodrigues Alves.

A entrega contou com a presença de Márcio Alécio, superintendente do Incra no estado, além de outros membros do órgão. Também prestigiaram o ato Laís, representante do Sebrae, o Secretário de Agricultura, Demétrio Livas, o presidente do Sindicato Rural, Marcus, vereadores, secretários, coordenadores e populares.

No período da tarde, no Estádio Pedro Santana, foi realizada a segunda rodada do Quadrangular de seleções master e principal, que reuniu muitos torcedores.

No período da noite, com a arena lotada, o prefeito jailson Amorim, juntamente com a primeira-dama Samia Cristina, participaram da grande abertura e escolha da rainha do Rodeio. A faixa de rainha ficou com Maria Queila, que ganhou a simpatia dos jurados e público presente.