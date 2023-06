Convênios celebrados com o governo marcam desfile cívico das escolas em Porto Walter

O município de Porto Walter comemorou 31 anos de história política e administrativa . Para comemorar a data, a Secretaria de Educação e as escolas organizaram o tradicional desfile cívico homenageando autoridades e personalidades emblemáticas na história da cidade.

Na solenidade, a vice-governadora Mailza Assis e o Prefeito César Andrade assinaram quatro convênios que totalizam R$635 mil reais que serão investidos na Educação, Esporte e Obras com recuperação de ramais.

O Prefeito agradeceu as autoridades dos municípios vizinhos, e destacou a força de vontade de seguir trabalhando para resolver os problemas da população. Nós compreendemos que não podemos resolver todos os problemas e nenhum líder será capaz de fazer, mas o que estiver ao nosso alcance para aprimorar e transformar a vida das pessoas, vamos fazer. O Governo do Acre tem sido um grande parceiro”, enfatizou o gestor.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Luiz Gonzaga e o Deputado Federal Zezinho Barbary, em nome das demais autoridades da república, parabenizaram o município e a gestão pelos investimentos aplicados na cidade.

A vice-governadora destacou que o governo seguirá apoiando as ações no município. “Vamos estreitar cada vez mais as parcerias e alianças já mantidas com o estado”, garantiu.

A Prefeitura realizou a apresentação dos maquinários já conquistados na gestão do Prefeito César Andrade e do vice Guarsônio Melo. As escolas abordaram diversos temas em suas apresentações como a paz nas escolas e a interligação terrestre entre o município e o Acre.