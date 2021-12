Considerado um dos melhores prefeito de Porto Walter, César Andrade, entrega presentes de natal

Para a alegria do natal, prefeitura entrega presentes a crianças de Porto Walter – Foto: Juarez Oliveira

O Prefeito César Andrade, o vice Guarsônio Melo, a Primeira-dama Ana Flávia Melo, e a Secretária de Assistência Social, Thays Barbary coordenaram neste Sábado (25), o grupo de servidores e voluntários, inclusive a Polícia Militar e vereadores na entrega de presentes as crianças do município.

Neste ano, para proteger as crianças do contágio do coronavírus, não foi possível promover nenhuma atividade de entretenimento, mas as crianças não ficaram sem presentes e sem ações de alegria e amor para alegrar o mês de dezembro que se finda. Toda a equipe foi testada contra a COVID-19, conforme recomendação da Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

“Contemplamos 100% das crianças da zona urbana. A entrega desses presentes é uma forma de acender a esperança em um ano tão difícil que todos enfrentamos. Agradeço a parceria de nossos servidores e voluntários”, salienta o Prefeito garantindo que o Papai Noel percorrerá toda a zona rural.

O Papai Noel e os personagens de desenhos animados percorreram toda a extensão urbana. Todas as ruas, bairros e casas foram visitadas. Na bagagem, o bom velhinho levava presentes, doces, salgados, alegria e esperança.

O Prefeito visitou o Hospital da Família, e presentou um recém-nascido, símbolo do nascimento de Cristo. A Prefeitura já se planeja para enviar pelo rio, o Papai Noel para atender comunidades, rios e igarapés, na zona rural.

“A coisa mais preciosa sem dúvidas é ver o brilho no olhar das crianças quando recebem os presentes. É muito gratificante. Gratidão a todos os parceiros”, enfatiza Ana Flávia Melo.

Prefeito garantindo que o Papai Noel percorrerá toda a zona rural – Fotos: Juarez Oliveira

