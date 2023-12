Confraternização da prefeitura de Cruzeiro do Sul reúne mais de 3 mil pessoas com sorteio de 200 prêmios

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado realizaram uma celebração conjunta, reunindo servidores públicos das duas esferas na confraternização de final de ano. Mais de 3 mil servidores e familiares estiveram presentes em um almoço na sede social doSindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Acre- Sinteac. O governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima, estiveram no evento.

A organização da festa sorteou mais de 200 prêmios entre os servidores.

Além de celebrar e agradecer aos servidores, o ato foi também um gesto para comemorar a parceria entre governo do estado e prefeitura e anunciar mais parcerias de trabalho para 2024.

Os servidores agradeceram a realização da celebração às vésperas do Natal.

“Hoje é uma festa muito bonita que o nosso prefeito está realizando. Aqui eu dou uma nota dez: ambiente organizado, todos bem servidos, uma maravilhosa festa”, disse a Técnica de Enfermagem Sandra Rodrigues Nery.

“É uma honra e uma alegria para nós funcionários termos um evento como esse para trazer a família em uma confraternização como esta. Está de parabéns à gestão. Todos ganham quando você tem uma gestão voltada para o público, todo mundo ganha. Está tudo muito bem-organizado”, disse o servidor público Cláudio Farias.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, parabenizou o prefeito Zequinha Lima pelo trabalho realizado em 2024.

” Zequinha trabalhou muito em 2023 e fecha o ano cim chave de ouro aqui junto com os servidores. Estão todos de parabéns ” pontuou.

Entre os muitos convidados, estiveram parlamentares das esferas municipal e estadual, como o deputado Clodoaldo Rodrigues.

“ Quero parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima pela festa organizada. Estamos realizando várias obras e ações no Juruá, tenho certeza de que em 2024 vamos estar mais fortes e firmes para fazer ainda mais por todos ”, enfatizou

Sempre presente em Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Nicolau Jr. agradeceu a todos pelo empenho.

“Desejo um feliz e abençoado Natal para todos. Cumprimento aqui o Zequinha Lima, que é um grande prefeito e está trabalhando muito junto com o governador Gladson. Esta festa é para vocês, servidores, que passam o ano todo lutando e trabalhando para governo e prefeitura. Vocês merecem um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Deixar o compromisso da Assembleia aqui com vocês ” , afirmou

O vereador de Cruzeiro do Sul, Cristiano Rodrigues, foi um dos parlamentares municipais presentes à festa e falou em nome dos colegas.

“Agradeço ao nosso governador Gladson Cameli e ao nosso prefeito Zequinha Lima pela determinação, pela forma de empenho em trabalhar pelo município e que deu condições para os servidores cumprirem suas funções. A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, seus 14 vereadores, continuará à disposição do poder executivo e da população para fazer um ano ainda melhor de trabalhos para o município. Natal e ano novo com paz, harmonia e realizações para nossa Cruzeiro do Sul”, desejou ele.

O Governador Gladson Cameli prestigiou a festa conjunta entre governo e prefeitura e garantiu muito trabalho para o ano de 2024, e reconhecimento aos servidores.

“O prefeito de Cruzeiro do Sul tem sido um grande parceiro, não é apenas o governo com a prefeitura, mas também a prefeitura com o governo nesta parceria para que a gente possa cuidar desta região tão maravilhosa que é o Juruá. Vou estar mais presente e unidos somos mais fortes, cuidando das pessoas. Estarei com toda certeza no ano novo em Cruzeiro do Sul. Aqui tanto o prefeito quanto governador reconhecem quem ajuda, quem trabalha. E aqui é uma prova de reconhecimento, gratidão, carinho aos nossos servidores. Em janeiro vamos reunir todos os prefeitos e fazer parcerias “, anunciou o governador.