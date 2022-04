Confirmado: prefeito Jerry Correia anuncia programação de aniversário da cidade e realização do “Carnavassis”

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu dezenas de lideranças do município para anunciar a realização de uma vasta programação para comemorar o aniversário de 46 anos da cidade. Participaram da reunião o vice-prefeito Reginaldo Martins, o presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques e os vereadores Wemerson Martins, Adelson Cunha, Gilda Almeida e Francisco Moura., além de comerciantes, professores e funcionários públicos.

Jerry Correia fez questão de reunir os representantes de vários segmentos da cidade para anunciar a realização dos festejos. Entre as atividades confirmadas estão as competições esportivas, desfile cívico/militar e o carnaval fora de época da tríplice fronteira, o CARNAVASSIS.

“Já estamos planejando há alguns meses a programação do aniversário da cidade. Queremos resgatar o que foi esquecido, mas que já faz parte da tradição de nossa gente. Agradeço muito a presença aqui do ex-prefeito Manoel Batista, o qual foi o grande idealizador dessa festa. Com a ajuda de todos vamos promover um evento do tamanho que nosso povo merece”, disse o prefeito.