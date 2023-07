Comunidade rural de Assis Brasil realiza festa em agradecimento ao prefeito Jerry Correia pelos investimentos

Assessoria – Buscando melhorar cada vez mais a qualidade da educação municipal e dar mais dignidade aos alunos e servidores, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul já investiu, este ano de 2023, quase R$ 1 milhão na compra de equipamentos para as escolas.

Foram adquiridos fogões, geladeiras, freezeres, bebedouros, condicionadores de ar, ventiladores, mesas, carteiras e armários. A aquisição do material faz parte da política de estruturação das escolas municipais da atual gestão, que trabalha para estruturar todas as unidades de ensino do município.

Os investimentos não param por aí, segundo o secretário adjunto de educação municipal, Valdenísio Martins, a prefeitura vai continuar com aquisição de mais equipamentos, de acordo com a demanda das escolas.

“Ainda faltam algumas escolas a serem contempladas, e o Prefeito Zequinha não tem medido esforço para fazer com que todas as unidades de ensino sejam contempladas e ofereçam mais segurança e qualidade no ensino”, declarou Valdenísio Martins.