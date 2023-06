Como parte da programação do aniversário de 113 anos, OCA de Brasileia é inaugurada

Assessoria – A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem e o governador do Estado, Gladson Cameli inauguraram, nesta quinta-feira, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Brasileia. O prédio da OCA foi cedido pela Prefeitura de Brasileia, onde anteriormente abrigava parte do Centro Cultural do município.

A gestora do município, que completa 113 anos no próximo dia 3 de julho, assinou convênios que beneficiam Brasiléia na recuperação de ramais.

A Diretora da OCA, Francisca Britto, explicou que a unidade de Brasileia reunirá os seguintes órgãos: Instituto de Identificação, Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), Ponto de Atendimento Virtual (PAV) Receita Federal, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Divisão de Registro Escolar (Dire), Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Prefeitura de Brasiléia, Junta Militar, entre outros.

Participaram deputados, secretários estaduais e municipais, autoridades Civis e Militares, representante do Ministério Público, vereadores de Brasiléia e Epitaciolândia, comunidade indígena e a população em geral.