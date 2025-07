Comida tradicional das pensões: Prefeitura de Cruzeiro do Sul Lança Programa “Sabores da Cidade”

(Assessoria) – Por meio do programa “Sabores da Cidade”, a prefeitura de Cruzeiro do Sul está divulgando a comida tradicional das pensões dos mercados municipais. A iniciativa, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, visa fortalecer esses pontos especialmente durante eventos de grande porte como a ExpoAcre Juruá, o Novenário de Nossa Senhora da Glória e o Festival da Farinha, que atraem um grande número de visitantes de diversas regiões.

Com 38 pensões distribuídas em 4 Mercados Municipais e pontos estratégicos, a cidade oferece uma variedade de refeições regionais, com pratos como galinha caipira e peixe assado.

A secretária Janaína Terças destacou a importância desta ação. “ Temos excelentes restaurantes na cidade mas a demanda está muito alta por causa da Expoacre Juruá. O programa ‘Sabores da Cidade’ é uma resposta à dificuldade que muitos turistas encontram para localizar opções acessíveis e alternativas. As pensões populares e cozinhas familiares oferecem uma experiência autêntica, com pratos tradicionais de Cruzeiro do Sul, como peixes assados na brasa e galinha caipira, que são verdadeiros atrativos para quem deseja conhecer a culinária local”, enfatizou.

Rocilda Melo, que atua há 22 anos com almoços no Mercado Beira Rio, relata uma melhora significativa nas vendas. Ela disse que está comprando R$ 600 de peixe e ganhando o lucro em dobro nos últimos dias. “Eu ofereço peixe, bife, carne na chapa e frango ao molho, entre outras opções. Estou aqui desde às cinco e meia da manhã, preparando sopa e almoços. Minha expectativa é que venham mais pessoas, pois as vendas estavam fracas, mas já começaram a melhorar. Estou comprando 600 reais de peixe e antes de 13hrs já tenho vendido todos, e o lucro tem sido bom”, comentou.

José Adalberto do Vale, com 38 anos de experiência no Mercado Joãozinho Melo, também notou um aumento no movimento. “O fluxo de pessoas aumentou bastante nos últimos dias. O produto mais vendido aqui é o açaí cremoso”, revelou.

Márcio Roberto, frequentador assíduo da pensão Eulanda no mercado Rosemiro Alves, destacou a qualidade das refeições. “Eu venho aqui todos os dias, pois trabalho com obras, e o local fica bem perto do meu trabalho, e tem a comida muito boa”, concluiu.

Nas redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo há mais informações sobre as pensões.

Acesse os links:

Instagram: @sedeturczs

Grupo de WhatsApp: Whatsapp.com/