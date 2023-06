Com recuperação de pontos críticos e tapa buracos, prefeitura garante melhorias em ruas de Porto Walter

Assessoria – Em Epitaciolândia, saúde é um direito de todos! Com esse propósito, a prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Saúde, levou nesta quarta- feira ações de saúde para o Centro de convivência da melhor idade – Centro do Idoso.

Na oportunidade, foram ofertados os serviços de Saúde como atendimento médico, aferição de pressão, testes rápidos, atendimento em fisioterapia que é de rotina. Além de palestras sobre alimentação, colesterol, e hipertensão.

É importante ressaltar que o acompanhamento médico na terceira idade, se torna essencial para alcançar o objetivo de envelhecer com saúde. Vale lembrar que a terceira idade pode ser um momento de poucas atividades e solidão.

Por esse motivo, os idosos precisam participar de momentos de socialização, com visitas e encontros com amigos e família, além de ter uma rotina com atividade e práticas para desempenhar, ainda que seja simples e isso a gestão do prefeito Sérgio Lopes tem focado em proporcionar aos idosos do município.