Com presença de todos os vereadores, Câmara de Brasileia realiza a 28ª Sessão Ordinária da 15ª legislatura

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Rogério Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a Presidente Arlete Amaral (PP).

Na ordem do dia foi apresentado o Projeto de Lei n° 007 de autoria dos vereadores Leomar Barbosa (PSD) e Neiva Badotti (PSB), “que institui a ‘Politica municipal de conscientização e orientação sobre o Lúpus e da outras providencias”.

Na ocasião o projeto de lei seguiu para apreciação de cada parlamentar, para que nas próximas sessões aconteça a votação.

Durante o grande expediente o vereador Leomar Barbosa (PSD) fez o uso da tribuna, na oportunidade cumprimentou toda a população de Brasileia, em especial os moradores da Rua Major Salinas, lamentou a perda de seu amigo e antigo morador da referida rua, Sr. Ducivaldo Torres Casas, carinhosamente conhecido como “Vade”. O parlamentar estendeu suas condolências a todos os familiares e destacou a grande contribuição que Sr. Ducivaldo deu para o desenvolvimento de Brasileia, homem trabalhador e integro. Continuando sua fala o Edil indicou que sejam concedidos dois títulos de cidadão brasileense, o primeiro para o General Ubiratan Poty, que atualmente é diretor do Programa Calha Norte e vem contribuindo com o município através do programa. O segundo titulo foi indicado para o Coronel da Policia Militar do Acre Marcos Kimpara que deixou seu legado em Brasileia na época que esteve prestando serviços no município. Iniciou suas indicações solicitando que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias em caráter de urgência em bueiros que se encontram no Bairro Alberto Castro e vem trazendo riscos para os moradores, pois, os bueiros vêm causando uma grande erosão no local. Solicitou que a secretaria de obras venha resolver o problema de escoamento do esgoto que fica na Rua Angelita, no Bairro Alberto Castro, próximo ao posto de saúde. Pois, a população não esta mais aguentando o mau cheiro causado pelo esgoto a céu aberto. Pediu que fosse realizada um tapa buraco na Rua Chico Assis que fica no Bairro Alberto Castro, pois, em virtude da péssima situação da Rua a trafegabilidade no local esta comprometida. Continuando suas indicações no bairro Alberto Castro solicitou que a secretaria de obras retorne a Rua Valdemir Lopes e realize um serviço de qualidade, principalmente no que diz respeito ao esgoto que fica na parte final da Rua. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.