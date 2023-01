Com presença de Sérgio Lopes, Epitaciolândia sedia seminário DEL Turismo, após seu 1º ano de atividades

Por Assessoria – O instituto del turismo através do fórum empresarial com o apoio da prefeitura de Epitaciolândia realizou na manhã desta quinta-feira (26), o seminário del turismo de Epitaciolândia.

Em mais uma etapa de implementação do programa DEL Turismo, foi realizado em Epitaciolândia, um seminário direcionado a representantes da sociedade civil, iniciativa privada, órgãos públicos e da gestão municipal. A capacitação foi ministrada por Estácio Guimarães, consultor regional do DEL turismo.

O evento abordou conceitos e fundamentos de destinos turísticos, os impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais do turismo, a introdução e avaliação da cadeia produtiva do setor no município e o balanço anual das ações e dos resultados do programa DEL turismo após seu primeiro ano de atividades no município.

Apresentaram também o “II encontro Trinacional Brasil, Peru e Bolívia” com o objetivo de consolidação da porta Brasil com esses países. As regiões de fronteiras têm grande importância para os Estados e DEL turismo, e estabelecem uma relação de maior importância ao adquirir novos significados ligados à cooperação e soberania compartilhada em arranjos de integração regional.

Estiveram presentes no evento o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da primeira dama Alliny Saldanha, o Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente Jonas Cavalcante, Representando o país vizinho, a prefeita de Cobija – Bolívia Ana lúcia, o diretor de turismo da secretaria de estado do acre Márcio Paiva e outros.