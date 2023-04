Com objetivo de incentivar a cultura, prefeito Sérgio Lopes participa da 4ª liga estadual Free Fire em Epitaciolândia

Dois dias após participar de extensa agenda nas aldeias do Rio Iaco, o prefeito Jerry Correia subiu o rio Acre nesta quarta-feira, 19, para participar dos festejos em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas. O evento aconteceu na aldeia Nova União, Terra Indígena Cabeceiras do Rio Acre e reuniu centenas de indígenas das etnias manchinery e jaminawá.

Durante todo o dia os nativos participaram de atividades culturais e competições esportivas tradicionais. As aldeias da região disputaram entre si provas de corrida com toras, cabo de guerra, tiro com arco e flecha e outros desafios que eram praticados pelos antepassados.

A equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) esteve presente no local e realizou diversas atividades lúdicas com as crianças, equipe da Secretaria de Saúde também esteve presente,. Quem também marcou presença foi a Secretaria da Mulher, Cultura e Juventude que realizou atividades com as mulheres indígenas.

O prefeito Jerry Correia agradeceu ainda a companhia do vereador Wermison Martins que representou a Câmara de Vereadores.