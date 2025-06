Com nota histórica Brasileia fica em primeiro lugar como a melhor saúde do Acre no Previne Brasil

A Prefeitura de Brasiléia, sob o comando do prefeito Carlinhos do Pelado, acaba de registrar um feito histórico no programa Previne Brasil: a nota 9,92 no primeiro quadrimestre de 2025, a mais alta do estado do Acre.

O resultado consolida o município como referência em saúde pública, superando todas as demais cidades acrianas no índice de qualidade.

O desempenho reflete o trabalho da atual gestão, que mesmo assumindo há pouco tempo, vem implementando políticas públicas eficientes através de uma equipe altamente comprometida.

A nota quase perfeita demonstra que as estratégias adotadas estão no caminho certo para oferecer à população um serviço de saúde de excelência.

O secretário municipal de Saúde, Francelio Barbosa, destacou o empenho diário de toda sua equipe: “Nossos profissionais trabalham com dedicação para atender todas as necessidades da população brasiliense. Essa conquista é fruto desse esforço coletivo”.

Já o prefeito Carlinhos do Pelado recebeu a notícia com grande entusiasmo: “Não medimos esforços para melhorar a saúde da nossa população. Essa nota é um reconhecimento importante, mas nosso trabalho continua para manter e elevar ainda mais esses indicadores. Parabenizo toda equipe da Saúde, em nome do meu secretário Francelio Barbosa, que faz um excelente trabalho”, afirmou o gestor.

Sobre o Previne Brasil

instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo.