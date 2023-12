Com grande público, prefeito César Andrade inaugura decoração de natal em Porto Walter

Por meio de uma parceria com o Centro Social Missão Família – Instituição ligada à Diocese de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul certificou sexta feira, 132 crianças e jovens nos cursos de informática, violão e teclado. O ato de certificação teve a presença do prefeito Zequinha Lima e do Bispo Dom Flávio Giovenale.

A prefeitura mantém um convênio mensal de R$7 mil com a Missão Família – que proporciona capacitação de jovens e adolescentes no contraturno escolar.

Katiele Silva de Souza de 15 anos obteve a certificação em informática e diz que não conseguiria pagar um curso particular.

“Desde pequena gosto de computação. Com esse curso estarei mais preparada para encontrar trabalho e quem não tem, muitas vezes, não consegue emprego. Me sinto orgulhosa. A prefeitura se importa com a gente e investe na juventude, através destes cursos gratuitos porque ia ser muito difícil de pagar”, enfatiza

O presidente do Centro Missão Família,Marcos Levi, explica que as crianças são cadastradas no Bolsa Família, encaminhadas pelos CRAS, CREAS, serviço de convivência através de assistência social CAD único e Bolsa Família.

“O prefeito Zequinha Lima é um grande parceiro. Sem a ajuda da prefeitura, esses cursos, com duração de um ano não seriam realizados. Acredito que se as crianças não estivessem aqui, estariam na rua. Aqui é como se fosse a segunda casa delas. É um benefício. Hoje já encontramos jovens que passaram por aqui que são professores, advogados, médicos. Muda a vida das pessoas. A instituição trabalha de manhã e de tarde, sempre no contraturno, uma assistente social acompanha para que estejam na escola”.

Dom Flavio Giovenale ressaltou a importância da parceria para o futuro, e o presente destes jovens e adolescentes.

“É a construção de um presente e futuro melhores para adolescentes e jovens, graças à parceria de todos. Quero gradecer a quem trabalha, às equipes e à parceria com a Diocese e prefeitura que disponibiliza funcionários e estrutura. A parceria está dando certo e quem melhor percebe, são nossas crianças, que tem que ser ajudadas para além das dificuldades normais de cada criança, pois têm problemas que são agravados pela situação familiar”, observa o líder religioso.

Para o prefeito Zequinha Lima, o apoio à formação de adolescentes e jovens é uma das maiores obras que a prefeitura pode realizar, tornadas possíveis a partir de parcerias como esta.

“Para muitas crianças este será o primeiro diploma de suas vidas e a expectativa de um pai e de uma mãe é ver seus filhos apresentarem o que aprenderam. O maior orgulho de pai e mãe é oferecer o que não teve. Todo pai e mãe quer dar o melhor para seus filhos. Fico feliz porque hoje, junto com a Missão Família, damos essa oportunidade. De todas as obras da prefeitura, a principal obra é ajudar a quem mais precisa, é dar oportunidade Sem essa oportunidade talvez estivessem dando trabalho aos pais e aqui os jovens vêm aprender uma profissão. Vão sair sabendo informática, teclado e violão. Quero parabenizar por este acompanhamento que a Missão Família está dando aqui”, conclui o gestor.