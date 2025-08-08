Tudo Sobre Política II
Com destaque para políticas urbanas voltadas à infância, Brasiléia marca presença no Urban95 em Fortaleza
Prefeito Carlinhos do Pelado – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasileia
Com diálogo, troca de experiências e debates sobre políticas públicas voltadas à primeira infância. E Representando Brasileia o prefeito Carlinhos do Pelado, a Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, e a professora Nubete Martins, ponto focal da Urban95 no município, participam do Encontro Nacional Urban95, que acontece em Fortaleza (CE), nos dias 07 e 08.
O encontro reune representantes das 65 cidades brasileiras que compõem a rede, além de parceiros técnicos e especialistas em políticas públicas para a primeira infância.
O evento, sediado na Academia do Professor, é uma oportunidade para gestores municipais trocarem experiências, conhecerem projetos de referência e participarem de visitas técnicas a espaços urbanos transformados por iniciativas que priorizam o desenvolvimento infantil.
A programação de abertura contou com uma palestra inspiradora do pediatra e ativista Dr. Daniel Becker, que ressaltou “a importância de planejar e construir cidades sob a perspectiva das crianças”.
As delegações municipais apresentam suas iniciativas locais e participam de atividades conjuntas para fortalecer o compromisso com políticas inovadoras e inclusivas para a primeira infância.
Para o Prefeito Carlinhos do Pelado, a presença de Brasiléia neste evento é um marco. “Entre as 65 cidades participantes, temos o orgulho de dizer que Brasiléia é a única representante do Acre. Isso mostra o quanto estamos comprometidos em criar uma cidade mais acolhedora, segura e inspiradora para nossas crianças”, afirmou o gestor.
A Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, também destacou a relevância dessa troca de experiências .“Estar aqui é uma oportunidade única de aprender com projetos que já dão certo em outras cidades e, ao mesmo tempo, compartilhar as ações que Brasiléia vem desenvolvendo. A primeira infância é a base para todo o desenvolvimento humano, e precisamos investir de forma estratégica e contínua”, enfatizou a gestora da pasta.
O evento segue nesta sexta-feira (08), com palestras, mesas de debate e visitas a equipamentos públicos e espaços urbanos adaptados para garantir mais qualidade de vida e oportunidades às crianças e suas famílias.
Prefeito Zequinha Lima dá ordem para asfaltamento de mais uma rua em Cruzeiro do Sul
O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deu ordem de serviço nesta quinta-feira, 7, para o asfaltamento de cerca de um quilômetro da Rua Aristides Cerqueira, localizada no Bairro São Cristóvão, próximo ao Igarapé Preto. O investimento, de R$ 1 milhão, é proveniente de recursos municipais e do Governo do Estado.
Francisco Vieira, um dos moradores mais antigos da comunidade, expressou sua satisfação com a obra de asfaltamento de 762 metros na localidade.
“Esperei por muito tempo por isso e é maravilhoso ver essa realização. Moro aqui há 53 anos e com a ação do prefeito, temos fé que tudo dará certo”, declarou.
Andres Cleumo, presidente da associação de moradores do bairro e residente local há 40 anos, também compartilhou sua alegria. “Nasci aqui e, há mais de 12 anos, sou presidente da associação. Essa pavimentação sempre foi um sonho da comunidade, e hoje, com a ordem de serviço, estamos celebrando. Agradecemos ao prefeito e ao secretário de Obras pela parceria e pelo trabalho que nos trouxe até aqui”, ressaltou.
O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do projeto para os moradores.
“Essa é mais uma ordem de serviço que estamos dando para asfaltamento de rua, que é o desejo de tantos moradores aqui em Cruzeiro do Sul. Com isso, damos continuidade àquilo que a gente prometeu na campanha. Recentemente, estivemos no Miritizal e agora aqui no Igarapé Preto. No projeto nós teremos duas frentes de trabalho onde queremos asfaltar em torno de 7 a 8 quilômetros de ruas no município, contemplando quase 30 vias. E aqui a gente vê a alegria das pessoas. Alguns já vivem há mais 50 anos, então o asfalto é um símbolo de dignidade para as pessoas”, afirmou.
O evento contou com a presença de moradores, secretários municipais e vereadores.
Com destaque para políticas urbanas voltadas à infância, Brasiléia marca presença no Urban95 em Fortaleza
