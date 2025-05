Com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul Missão Família atende mais de 400 crianças com ações sociais

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém uma parceria sólida com a instituição Missão Família, por meio de um convênio, que garante a continuidade de ações sociais para mais de 400 crianças e adolescentes, no contraturno escolar. No local são realizadas atividades educativas, culturais e de proteção social.

Na manhã desta quarta-feira, 14, o prefeito Zequinha Lima e a secretaria de assistência social e cidadania,Milca Santos,visitaram a sede da instituição, em um café da manhã com os alunos e equipe pedagógica. Durante o encontro, ele destacou a importância do trabalho desenvolvido.

“Podem contar sempre com a atenção da prefeitura, pois aqui é um investimento para o futuro de cada uma dessas crianças. Que essa instituição continue crescendo e dando bons frutos para a sociedade”, afirmou o prefeito.

A Missão Família existe no município desde 1997 e ao longo de 28 anos tem ampliado sua atuação, inicialmente com grupos de mães e, atualmente, com foco também em crianças e adolescentes. A instituição é conveniada com a prefeitura e desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo 413 crianças com oficinas de informática, violão, teclado, atividades lúdicas e pedagógicas.

Segundo o presidente Marcos Levy, além das atividades educativas, a instituição atua também em ações de média complexidade.

“Trabalhamos com abordagem social e combate ao trabalho infantil. Fazemos visitas ao comércio, ruas e também à zona rural, em casas de farinha, para identificar e acolher crianças em situação de trabalho infantil. Funcionamos todos os dias, com dedicação total ao cuidado e proteção dessas crianças”, destacou.

A coordenadora pedagógica Vanda Lima ressaltou que a parceria com o município é fundamental.

“A parceria da prefeitura é primordial. Não conseguiríamos atender essas crianças e suas famílias sem esse apoio. O prefeito tem olhado com carinho para o nosso trabalho social. Aqui ensinamos valores, educação, respeito e amor. Mais do que oficinas, formamos seres humanos melhores para o futuro”, disse.