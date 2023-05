Com a presença do prefeito Valdélio, Marechal Thaumaturgo sedia 3ª edição da Comissão Intergestora de Saúde

Assessoria – Marechal Thaumaturgo, situado às margens do Rio Juruá, foi o anfitrião da terceira edição do encontro da Comissão Intergestora Regional (CIR) da saúde da região do Juruá e Tarauacá/Envira, na última sexta-feira (12). O objetivo do encontro foi pactuar melhorias e avanços na saúde regional, contando com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis, e do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal.

A pauta do evento incluiu discussões sobre o fluxograma de saúde da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, o Sistema de Regulação Hospitalar, itinerante indígena, cronograma de capacitações, distribuição de insumos ao laboratório de Marechal Thaumaturgo e os indicadores de saúde da região.

O prefeito Valdélio Furtado, anfitrião do evento, destacou a satisfação da reunião ser realizada pela primeira vez, em Marechal Thaumaturgo, em um município de difícil acesso do Acre. ”Agradecemos todo o esforço da plenária da CIR para participação na reunião, porque é o momento de discussão das melhorias que a Saúde do Juruá precisa”, pontuou Valdélio.

A vice-governadora Mailza Assis, frisou que é importante a agenda em todos os municípios e que o debate preza por ma saúde igualitária e equitativa para todos, respeitando as particulares de cada região, de cada município, e agradeceu o apoio do prefeito Valdélio Furtado e do secretário municipal de Saúde, Maricelson Barreto Firmino.

“Prefeito, saiba que estou feliz por estar aqui, Marechal Thaumaturgo pode contar com o governo do Estado, estamos juntos, para garantir a saúde de todos, de mãos dadas com o povo. A CIR tem melhorado a vida da população e continuará assim, para isso estamos aqui” finalizou Mailza Assis.