Com a presença de Petecão, prefeito Sérgio Lopes realiza a 61ª Edição do Saúde na Comunidade

DPE/AC realiza reunião continuada com a Rede de Saúde Mental – Foto: Cedida

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Coordenadoria Criminal e do Subnúcleo de Direitos Humanos 2, se reuniu, com representantes da Rede de Saúde Mental na manhã desta terça-feira, 20, em Rio Branco.

Os encontros são feitos de forma continua para debater o fluxo de atendimentos aos assistidos que estão reclusos e sofrem de problemas psíquicos, além de dialogar sobre e os meios para fortalecer os vínculos entre as famílias, como argumentou o coordenador criminal, defensor público Gustavo Medeiros.

“Estamos dando prosseguimento nas reuniões da Rede Psicossocial onde estamos deliberando sobre medidas de tratamento de saúde e socialização de pessoas submetidas a medidas de segurança”, afirmou o defensor.

Estiveram presentes na reunião a assistente jurídica do Subnúcleo de Tutela da Saúde Pública Katiucha Barbosa, a coordenadora estadual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Pâmela Villela, a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Emelym Daniela.

O corpo técnico do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), formado pela chefe do Departamento de Reintegração Social, Liliane Moura, Ingrid Suarez e Verinaldo Amorim, também participou da reunião, bem como a equipe do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) do Ministério Público do Acre (MPAC), representada pela coordenadora administrativa, Bruna Oliveira da Silva e o psicólogo Allan de Castro a coordenadora assistencial do Centro Pssicossocial de Rio Branco – CAPS II Samaúma, Karen Costa e o coordenador e psicólogo do Centro de Convivência Arte de Ser, Fabiano Carvalho.