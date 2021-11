Com a presença da deputada Maria Antônia e do ex-Prefeito Deda, projeto Prefeitura Em Ação atende comunidades do rio Apuí

Nos dias,19, 20 e 21, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através das Secretarias de Saúde e Assistência Social, realizou mais uma etapa do projeto “PREFEITURA EM AÇÃO”. Atendendo as comunidades que fica às margens dos rios Paraná e Apuí: Fortaleza, Cícero e seu Milton, além de outras comunidades vizinhas.

Levando ações fortalecedoras das políticas municipais de saúde, social e qualidade de vida, com atendimentos realizados nas áreas de promoção e prevenção à saúde (atendimento médico, odontológico, de enfermagem, testes rápidos para covid, Sífilis, HIV, malária, Hepatite B e C, além de vacinação de rotina e contra a Covid-19, a partir dos 12 anos e reforço), e o serviço social (cabelereiro e manicure).

O evento contou com a presença da Deputada Estadual Maria Antônia, ex-Prefeito Deda, Presidente da Câmara de Vereadores Neto do Jamilson, vereadores Tiago Matos, Jacinto, Rena, Neto Queiroz e Margila, além dos Secretários de administração Salatiel Magalhães e Educação Adgarbe Pinheiro.

Estamos hoje, dando sequência a mais uma etapa do nosso projeto Prefeitura Em Ação. Estamos a três dias, iniciamos na sexta-feira, 19, na Fortaleza, sábado, 20, no Cícero e domingo, 21, encerrando na comunidade do Seu Milton no Apuí, realizando atendimento de Saúde e social com corte de cabelo e manicure, além de sorteios e prêmios através do gabinete da primeira Dama e de empresários que doaram, e enfim trazendo alegria e esporte para todas as comunidades.

Jailson Amorim disse estar feliz com o sucesso do projeto, por tudo que ele significa. “Para nós, essas ações realizadas na zona rural são de extrema importância e necessidade, pois, sabemos das dificuldades que esses moradores têm em se deslocar até a cidade em busca de atendimento. “Iremos levar este projeto na Última comunidade do município que é Continuação no rio paraná ”, afirmou o gestor

