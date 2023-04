CMDCA abre inscrições para eleição do conselho tutelar de Porto Walter, com salário de R$2.512

A Prefeitura de Porto Walter por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), publicou nesta Sexta-feira (31), no Diário Oficial do Estado o edital com abertura de inscrições para as disputas eleitorais do Conselho Tutelar do município.

As inscrições devem ser feitas presencialmente pelos interessados. O prazo se inicia dia 03 de abril e se encerra no dia 04 de maio, na Prefeitura. No ato da inscrição o candidato deve apresentar ficha de inscrição devidamente preenchida.

O edital prevê etapas para quem pretende se inscrever. A primeira delas é a inscrição, seguida de uma prova objetiva e em seguida a eleição por voto popular. Serão escolhidos pela população 05 conselheiros que terão um mandato de quatro anos – 2024/2028. Serão eleitos os candidatos que tiverem maior votação. Os demais habilitados serão considerados suplentes.

Os eleitos farão jus a um salário de R$2.512,50 que foi reajustado ano passado pelo Prefeito César Andrade. Para mais informações e conferir o edital completo acesse o Diário Oficial do Estado desta Sexta-feira (31).