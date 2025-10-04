Tudo Sobre Política II
César assina ordem de serviço para modernizar mercado e conseguir novos boxes em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter anunciou neste sábado (04) o início das obras de modernização do Mercado Municipal, que receberá serviços na estrutura física e a construção de novos boxes comerciais, ampliando o espaço e garantindo mais conforto para comerciantes e consumidores.
O projeto será executado com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Coronel Ulysses, no valor de R$ 492 mil, destinados especialmente para fortalecer o comércio local e valorizar os empreendedores do município.
Com a ampliação, 13 novos empreendedores serão contemplados com novos boxes e barbearias, promovendo geração de renda e novas oportunidades de trabalho.
Durante o ato de assinatura da ordem de serviço, o prefeito César Andrade ao lado do vice Guarsonio Melo, da vereadora Cleide Silva, de Secretários e Secretários-adjuntos, destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e a valorização dos trabalhadores. “Estamos investindo para dar mais dignidade aos nossos empreendedores, fortalecendo o comércio e gerando oportunidades para quem vive do próprio trabalho”, afirmou.
A comerciante Nataliana Alves, que trabalha no mercado, comemorou o anúncio: “A gente esperava há muito tempo por essa reforma. Sou muito grata ao Prefeito por estar correndo atrás de recursos. Essa obra vai melhorar muito pra quem vende e pra quem compra. É bom ver a Prefeitura olhando por nós, que estamos aqui todo dia”, disse.
ExpoFronteira começa com entrega de benefícios em Assis Brasil
ExpoFronteira começa com entrega de benefícios em Assis Brasil – Foto: Eldson Júnior
Assis Brasil recebeu, nesta sexta-feira(04), uma comitiva de autoridades estaduais e municipais para uma agenda de entregas e anúncios importantes para a população. Participaram o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o deputado estadual Pedro Longo, o deputado Edivaldo Magalhães, o secretário da SEOP, além dos prefeitos de Acrelândia, Capixaba, Brasileia e Xapuri. Representantes do município peruano de Iñapari também estiveram presentes.
Durante o evento, moradores foram beneficiados com a entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social, ampliando oportunidades de trabalho e mobilidade. Os mototaxistas do município também receberam coletes padronizados, garantindo mais segurança e organização ao serviço.
Outro ponto de destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva de Assis Brasil, uma obra aguardada que vai atender jovens, atletas e a comunidade em geral.
A agenda reforçou a parceria entre o município e o governo do Estado e marcou mais uma etapa de investimentos e melhorias para a região.
Primeira ExpoFronteira é aberta com anúncio de obras e benefícios Fotos: Eldson Júnior
