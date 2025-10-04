César assina ordem de serviço para modernizar mercado e conseguir novos boxes em Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter anunciou neste sábado (04) o início das obras de modernização do Mercado Municipal, que receberá serviços na estrutura física e a construção de novos boxes comerciais, ampliando o espaço e garantindo mais conforto para comerciantes e consumidores.

O projeto será executado com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Coronel Ulysses, no valor de R$ 492 mil, destinados especialmente para fortalecer o comércio local e valorizar os empreendedores do município.

Com a ampliação, 13 novos empreendedores serão contemplados com novos boxes e barbearias, promovendo geração de renda e novas oportunidades de trabalho.

Durante o ato de assinatura da ordem de serviço, o prefeito César Andrade ao lado do vice Guarsonio Melo, da vereadora Cleide Silva, de Secretários e Secretários-adjuntos, destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e a valorização dos trabalhadores. “Estamos investindo para dar mais dignidade aos nossos empreendedores, fortalecendo o comércio e gerando oportunidades para quem vive do próprio trabalho”, afirmou.

A comerciante Nataliana Alves, que trabalha no mercado, comemorou o anúncio: “A gente esperava há muito tempo por essa reforma. Sou muito grata ao Prefeito por estar correndo atrás de recursos. Essa obra vai melhorar muito pra quem vende e pra quem compra. É bom ver a Prefeitura olhando por nós, que estamos aqui todo dia”, disse.