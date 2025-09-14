Tudo Sobre Política II
César Andrade se reúne com produtores do Besouro e propõe acordo de pacificação com proprietário de área rural
O prefeito de Porto Walter esteve reunido com moradores e produtores rurais do Ramal do Besouro, em um encontro que contou com a participação de mais de 40 famílias. O objetivo foi tratar do impasse envolvendo a área produtiva ocupada há mais de 20 anos
Durante a reunião, realizada no próprio trecho do ramal, o prefeito reafirmou seu apoio às famílias: “Estou do lado dos senhores”, declarou. Os moradores foram orientados a não assinar documentos que possam comprometer a permanência em suas propriedades.
No entanto, representantes das terras em alegação, apresentaram uma proposta de venda ao município, alegando aprovação por parte dos vendedores. A proposta, entretanto, gerou divergências. Nem a Prefeitura, nem os moradores possuem condições financeiras para arcar com os custos da área já consolidada como produtiva.
Com a falta de consenso, a reunião foi encerrada. O prefeito informou que os direitos das famílias serão questionados judicialmente, visando garantir a permanência dos produtores em suas terras e buscar uma solução pacífica para o conflito.
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça apoio à cafeicultura com visita técnica a produtores
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica às propriedades dos agricultores Sr. Kiko e Sr. Monteiro.
A ação teve como objetivo acompanhar de perto o desenvolvimento da produção, oferecer orientações técnicas e fortalecer a parceria da gestão municipal com os produtores rurais.
De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas para incentivar a agricultura local, com foco especial no fortalecimento da cafeicultura, uma das principais cadeias produtivas do município.
Além da troca de conhecimentos e orientações sobre boas práticas agrícolas, a visita reafirma o compromisso da Prefeitura em apoiar os agricultores, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção local.
Com ações como essa, Rodrigues Alves busca impulsionar a economia rural, gerar mais oportunidades e garantir melhores condições de trabalho e renda para as famílias que vivem da agricultura.
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
