RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

César Andrade se reúne com produtores do Besouro e propõe acordo de pacificação com proprietário de área rural

14 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Porto Walter esteve reunido com moradores e produtores rurais do Ramal do Besouro, em um encontro que contou com a participação de mais de 40 famílias. O objetivo foi tratar do impasse envolvendo a área produtiva ocupada há mais de 20 anos

Durante a reunião, realizada no próprio trecho do ramal, o prefeito reafirmou seu apoio às famílias: “Estou do lado dos senhores”, declarou. Os moradores foram orientados a não assinar documentos que possam comprometer a permanência em suas propriedades.

No entanto, representantes das terras em alegação, apresentaram uma proposta de venda ao município, alegando aprovação por parte dos vendedores. A proposta, entretanto, gerou divergências. Nem a Prefeitura, nem os moradores possuem condições financeiras para arcar com os custos da área já consolidada como produtiva.

Com a falta de consenso, a reunião foi encerrada. O prefeito informou que os direitos das famílias serão questionados judicialmente, visando garantir a permanência dos produtores em suas terras e buscar uma solução pacífica para o conflito.

