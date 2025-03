César Andrade convoca 150 candidatos do cadastro de reserva do seletivo da saúde, educação e assistência Social

O prefeito César Andrade anunciou a convocação de 150 profissionais aprovados no cadastro de reserva do processo seletivo para atuar nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social do município. A medida visa reforçar os serviços públicos essenciais e garantir um melhor atendimento à população.

Os convocados deverão se apresentar a partir desta quarta-feira, na Secretaria do cargo ao qual ele prestou prova de aptidão teórica, munidos da documentação necessária para formalizar a contratação. Segundo a gestão municipal, os novos profissionais serão distribuídos conforme a demanda de cada setor, suprindo lacunas.

“A convocação desses profissionais é fundamental para manter a qualidade dos serviços prestados à população. Estamos trabalhando para fortalecer nossa equipe e garantir que todos tenham acesso a um atendimento eficiente e humanizado”, destacou o prefeito.

Na área da saúde, serão reforçados os atendimentos em unidades básicas e programas de atenção primária. Já na Educação, os novos servidores irão atuar em escolas municipais, tanto no ensino infantil quanto no fundamental e EJA. Na Assistência Social, os profissionais reforçarão os serviços voltados à proteção de famílias em situação de vulnerabilidade.

A lista completa dos convocados está disponível no site oficial da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. Os convocados possuem 03 dias úteis para se apresentarem. Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada: Xérox do CPF; Xérox do RG ou CNH; Xérox do Título de Eleitor; Carteira de Trabalho Digital (qualificação civil e páginas de contratos); Comprovante de Reservista (para homens); Certidão de Nascimento/Casamento; Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos menores de 14 anos; n.º de Conta Banco Bradesco; n.º de inscrição no Pis/PASEP; Comprovante de Residência; Comprovante de Escolaridade (Nível exigido para o Cargo); declaração de não-Acumulação de cargos públicos; Declaração de Aptidão Legal.