César Andrade autoriza serviço de reabertura de ramal da aldeia Shawanambá em Porto Walter

A Operação Força Total, determinada pelo Prefeito César Andrade está com diversas linhas de serviço operando com força máxima, para reabrir, quanto antes a malha viária garantindo diversos benefícios ao produtor rural.

Nesta quarta-feira (28), o Prefeito e o vice autorizaram o início dos serviços na aldeia shawanambá, no Maloca. Os serviços foram vistoriados pelos gestores, pelo Secretário de Obras e pelo vereador Rosildo.

O líder indígena Salu, reuniu a comunidade, agradeceu a Prefeitura pelos investimentos e apresentou novas reivindicações. “A visita do prefeito e a sua equipe possibilita que eles observem a nossa situação atual e busquem aprimorar a nossa rotina diária. Estamos agradecidos pelos serviços”, enfatizou.

O Prefeito destacou que o objetivo da gestão é fazer com que os serviços cheguem a todas as localidades sem distinção. “A gente governa para todos. Fico feliz em visitar esses lugares, com meu vice-prefeito e nossa equipe, para sentirmos o que as pessoas passam e vivem. A cada visita à gente ver a necessidade e vemos que precisamos seguir trabalhando, porque fizemos muito, mas precisamos fazer mais”, destacou.

A administração municipal emprega trabalhadores e equipamentos em diversos ramais e já realizou serviços no Ramal São Francisco, Besouro e Mirim. A expectativa da Prefeitura é que no decorrer das semanas mais linhas sejam operacionalizadas para atender novos trechos.