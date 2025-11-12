César Andrade autoriza conclusão de creche com investimento de R$ 4,2 milhões em Porto Walter

O Prefeito César Andrade acompanhado do Secretário de Educação, Ericsson Araújo assinou a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de conclusão da Creche/ Pré-Escola Padrão FNDE – Otilia Dantas, localizada no Bairro Portelinha, zona urbana do município.

O investimento total é de R$4.240.401,64 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com contrapartida da Prefeitura de Porto Walter. A empresa responsável pela execução do serviço, terá um prazo de 365 dias para entrega da obra.

O Prefeito César Andrade destacou a importância do investimento para o fortalecimento da educação infantil no município: “A conclusão dessa creche é um compromisso assumido com as famílias e com o futuro das nossas crianças. É um espaço que vai garantir mais conforto, segurança e qualidade na primeira infância, ampliando o acesso à educação e fortalecendo o desenvolvimento das nossas comunidades”, afirmou o prefeito.