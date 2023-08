Centro do Idoso de Epitaciolândia recebe Patrulha Maria da Penha para falar da “Operação Shamar”

O Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia recebeu a Patrulha Maria da Penha da Policia Militar para falar da Operação Shamar que reforça o combate a violência contra a mulher.

A “Operação Shamar” não apenas almeja combater a violência de gênero, mas também proporcionar um atendimento mais empático e sensível às mulheres que enfrentam situações de violência doméstica. Durante a manhã, 43 policiais militares em Brasileia receberam treinamento e capacitação, visando aprimorar suas habilidades de interação e oferecer apoio humano efetivo às vítimas.

Na ocasião uma roda de conversa foi conduzida no Centro de Referência do Idoso, abordando assuntos cruciais, incluindo os diferentes tipos de violência doméstica, os direitos e garantias das mulheres, e as ações empreendidas pela PMAC e outras entidades governamentais na luta contra o feminicídio no Estado do Acre.

A “Operação Shamar” ressalta a importância da colaboração entre as forças de segurança e as entidades governamentais para combater efetivamente a violência de gênero. Ao fornecer treinamento especializado e educar a comunidade sobre a gravidade da situação, essa iniciativa se esforça para criar um ambiente no qual as mulheres se sintam apoiadas, protegidas e confiantes para buscar ajuda quando necessário.

A luta contra a violência doméstica e o feminicídio é uma jornada que exige o envolvimento de toda a sociedade.

A “Operação Shamar” do Acre demonstra um comprometimento notável em fornecer um atendimento mais humano e efetivo, buscando transformar a realidade das mulheres que enfrentam situações de violência.

À medida que as iniciativas como essa ganham destaque, a esperança é que a conscientização e a sensibilidade permeiem toda a sociedade, resultando em um ambiente mais seguro e protegido para todas as mulheres.